Una murga con Willie Colón marca el inicio de los Premios Juventud 2025 en Panamá

Panamá se convirtió en el epicentro de la música latina este 25 de septiembre con la inauguración de los Premios Juventud 2025, que arrancaron con una fiesta cargada de sabor y energía. El legendario salsero Willie Colón encabezó una murga que puso a bailar a los asistentes y dejó claro que la celebración más juvenil de la música arrancaba con toda la fuerza caribeña.

El espectáculo de apertura unió tradición y modernidad: los tambores, trompetas y coros de la murga panameña se fusionaron con la potente voz y el carisma de Colón, quien rindió homenaje a los ritmos populares de la región. El público respondió con ovaciones y palmas, marcando un ambiente de euforia que se extendió por todo el escenario instalado en Ciudad de Panamá.

Los organizadores de los Premios Juventud destacaron que la elección de una murga como acto inaugural simboliza la conexión entre la identidad cultural panameña y el espíritu festivo de la juventud latina. La participación de Willie Colón, ícono indiscutible de la salsa, añadió un toque histórico a la velada y subrayó el papel de los géneros tropicales en la industria musical.

Con esta apertura, la ceremonia promete una noche inolvidable en la que el talento urbano, tropical y de diversos géneros seguirá brillando en tarima, mientras se revelan los ganadores de las distintas categorías.