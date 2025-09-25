Una murga con Willie Colón marca el inicio de los Premios Juventud 2025 en Panamá

<b>Panamá</b> se convirtió en el epicentro de la música latina este 25 de septiembre con la inauguración de los <b>Premios Juventud 2025</b>, que arrancaron con una fiesta cargada de sabor y energía. El legendario salsero <b>Willie Colón</b> encabezó una murga que puso a bailar a los asistentes y dejó claro que la celebración más juvenil de la música arrancaba con toda la fuerza caribeña.El espectáculo de apertura unió tradición y modernidad: los tambores, trompetas y coros de la murga panameña se fusionaron con la potente voz y el carisma de Colón, quien rindió homenaje a los ritmos populares de la región. El público respondió con ovaciones y palmas, marcando un ambiente de euforia que se extendió por todo el escenario instalado en Ciudad de Panamá.Los organizadores de los <b>Premios Juventud</b> destacaron que la elección de una murga como acto inaugural simboliza la conexión entre la identidad cultural panameña y el espíritu festivo de la juventud latina. La participación de <b>Willie Colón</b>, ícono indiscutible de la salsa, añadió un toque histórico a la velada y subrayó el papel de los géneros tropicales en la industria musical.Con esta apertura, la ceremonia promete una noche inolvidable en la que el talento urbano, tropical y de diversos géneros seguirá brillando en tarima, mientras se revelan los ganadores de las distintas categorías.