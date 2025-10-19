Sara Valentina: de brillar en La Voz Kids al escenario internacional

Con una energía vibrante y una sonrisa que contagia, Sara Valentina se abre paso en la música latina con apenas 20 años. La cantante colombiana, que cautivó al público desde muy pequeña, ha logrado construir una carrera en ascenso gracias a su talento, su disciplina y su conexión genuina con el público.

“Desde que tengo memoria canto”, cuenta en entrevista para La Estrella de Panamá. “En mi fiesta de tres años obligué a todos a sentarse porque les iba a hacer una presentación. Me aprendí un montón de canciones infantiles y mi papá quedó impresionado. Desde ese día no he dejado de cantar”.

Una voz que brilla con fuerza desde Colombia

Su paso por La Voz Kids marcó un antes y un después en su vida. “Fue una de las experiencias más bonitas y un recuerdo que llevo en mi corazón por siempre. Fue el primer lugar que me abrió las puertas nacional e internacionalmente. Después de ahí la gente empezó a tomarme en serio como artista”.

Ese reconocimiento la impulsó a participar en nuevos festivales y programas internacionales, incluyendo el Show de Don Francisco en Miami. “Fue una locura, era la primera vez que salía del país. Desde entonces he seguido haciendo música, pero en 2020 decidí escribir mis propias canciones. Ya no más solo covers, sino temas con mi estilo y mis letras”.

Una artista exigente y llena de metas

A pesar de sus logros, Sara se describe como alguien que siempre quiere superarse. “Soy muy exigente conmigo misma. Estoy agradecida por todo lo que he logrado, pero siempre quiero más. Esto apenas es el inicio”.

Su música combina su esencia costeña con sonidos modernos. “Soy de Cartagena, y eso influye muchísimo. Me encantan los ritmos africanos, tropicales, los sonidos movidos. También hago fusiones con pop latino, reguetón, trap, electrónica... Me gusta probar de todo”.