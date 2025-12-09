Tasa de interés lidera faltas a Ley 6 para jubilados; sanciones suman $26 mil a octubre

Entre enero y octubre de 2025, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) atendió 436 casos relacionados con el incumplimiento de los beneficios que la Ley 6 de 1987 otorga a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. Estas faltas derivaron en sanciones por un total de $26,530, según datos de la institución.

La mayoría de estas quejas están vinculadas a comercios y servicios que no aplican los descuentos establecidos o incumplen obligaciones de información. No obstante, la Ley 6 de 1987 da una serie de beneficios a nacionales y extranjeros jubilados, pensionados y de la tercera edad a las mujeres de 55 años o más, y hombres de 60 años o más.

De acuerdo con el Departamento de Investigación de la Acodeco, la principal causa de incumplimiento corresponde a irregularidades en la tasa de interés en créditos, que acumula 125 reportes, representando cerca del 29 % del total. Le siguen 95 casos por no aplicar el descuento obligatorio del 25 % en restaurantes, uno de los beneficios más reclamados por los consumidores mayores.

Otro grupo de incumplimientos está relacionado con la falta de señalización visible sobre los beneficios de la ley (81 reportes), así como establecimientos que no aplican el interés especial en préstamos personales y comerciales (58 casos). También se registraron 18 casos en franquicias de comida rápida que omitieron el descuento del 15 % y nueve reportes por no validar el descuento del 25 % en transporte aéreo.

Acodeco informó, además, que entre enero y noviembre se recibieron 359 denuncias adicionales por los distintos canales habilitados. De estas, 255 corresponden nuevamente a irregularidades en el descuento del 25 % en restaurantes, consolidándose como una de las faltas más recurrentes este año. También se reportaron 37 denuncias por incumplimientos en franquicias de comida rápida, 19 contra hoteles, 14 por boletos aéreos, 11 por la omisión del 20 % en medicamentos y ocho por el descuento del 30 % en transporte interurbano.

Cuando un consumidor reporta una falta, la institución elabora un informe que remite al Departamento de Verificación, encargado de visitar el establecimiento señalado. De comprobarse el incumplimiento, los técnicos de la entidad levantan el acta correspondiente e inicia el proceso legal para el descargo del agente económico.

Acodeco reiteró a los beneficiarios la importancia de conservar facturas, fotografías y otros documentos al presentar un reclamo. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima a través del asistente virtual Sindi, disponible en WhatsApp y Telegram, así como en redes sociales y en la página web institucional.

La entidad también recordó que algunos reportes recibidos corresponden a beneficios no contemplados en la Ley 6 de 1987, como descuentos en televisión por cable o internet. Por ello, recomienda consultar la guía oficial de criterios publicada en su sitio web (aquí), donde se aclaran dudas frecuentes sobre la aplicación de esta normativa.