Acodeco sanciona 180 restaurantes por usar gas subsidiado

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reveló que el uso indebido del cilindro de gas de 25 libras subsidiado fue la principal irregularidad detectada en el sector comercial durante los primeros nueve meses del año.

Entre enero y septiembre de 2025, las inspecciones de la Acodeco encontraron 208 cilindros de gas de 25 libras utilizados de forma irregular en diversos establecimientos. La mayoría de estos casos, específicamente 180 cilindros, se detectaron en restaurantes.

Esta práctica contraviene el Decreto Ejecutivo N.º 16 de 2014, que prohíbe el uso de gas subsidiado en locales comerciales, destinándolo exclusivamente al uso doméstico residencial, con excepciones limitadas a fondas, puestos ambulantes, comedores escolares y populares.

La sanción impuesta por la Acodeco por esta falta es de $625 por cada cilindro encontrado en el local. Además de restaurantes, la entidad ha multado a panaderías, refresquerías, lavanderías y lavamáticos por incurrir en el mismo uso indebido.