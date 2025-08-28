  1. Inicio
PANAMÁ

Acodeco multa a negocios por uso ilegal de tanques de gas subsidiados

Irregularidades como esta reciben una sanción de B/.625.00 por cada tanque de gas encontrado en un establecimiento comercial.
Milagros Montenegro
  • 28/08/2025 11:18
El área metropolitana tuvo la mayor cantidad de denuncias. Por cada uno que se encuentre en un establecimiento comercial, la sanción será de $625.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) identificó entre enero y junio de este año el uso indebido de 185 cilindros de gas de 25 libras en diferentes locales comerciales, los cuales son subsidiados por el Estado para uso doméstico.

La mayor cantidad de tanques se detectó en el área metropolitana por verificadores de la sede central, en establecimientos, como restaurantes, panaderías y lavamáticos.

Irregularidades como esta reciben una sanción de $625 por cada tanque de gas encontrado en un establecimiento comercial. En lo que va del año, se han impuesto seis multas en primera instancia por un total de $8,250.

De acuerdo con el Departamento de Investigación de la Acodeco, se han impuesto multas por $1,563,440 en 2,684 casos relacionados con el uso indebido de cilindros de gas subsidiado desde el año 2009 hasta julio de 2025.

Según el Decreto de Gabinete No. 6 del 11 de marzo de 2014, las ventas de gas licuado de petróleo en cilindros de 25 libras a fondas, puestos ambulantes, comedores escolares y populares se califican como de uso doméstico.

El decreto faculta a la Acodeco para incluir a otros establecimientos dentro de esta calificación.

La fiscalización de este decreto es realizada por el Departamento de Verificación de la Acodeco, que también atiende denuncias anónimas a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi) y por WhatsApp o Telegram al 6330-3333.

