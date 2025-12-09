Kadir Barría sorprende a su familia con una vista inesperada en el Día de la Madre

La familia de Kadir Barría se llevó una enorme, pero grata sorpresa el pasado lunes 8 de diciembre en el Día de la Madre al ver como el jugador del Botafogo de Brasil llegada procedente de Sudamérica para pasar unos días de descanso, tras hacer su debut en el fútbol profesional de aquel país.

En un video publicado en redes sociales, se ve como el jugador de tan solo 18 años llegaba a Juan Díaz para sorprender a sus familiares, en especial a su mamá, quien no se creía estar nuevamente con su hijo. Los llantos de alegría no se hicieron esperar, así como también los aplausos que se escucharon en el video que es viral en las redes sociales.

Barría, quien esta temporada debutó con el primer equipo del Botafogo en la Serie A de Brasil, se convirtió recientemente en uno de los jugadores más jóvenes en jugar para el club en la primera división de Brasil, luego de haber destacado en el equipo sub-20. El entrenador del club, Davide Ancelotti, hijo del exentrenador del Real Madrid y actual director técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, lo hizo debutar el pasado 24 de septiembre ante el Gremio.

Desde entonces ha estado en dinámica con el primer equipo, jugando seis partidos (dos como titular) de la Serie A, en los que ha anotado dos goles. Su mejor momento llegó cuando le hizo un doblete al Sport Recife. Gracias a sus tantos el ‘Fogo’, como también se apoda el club, pudo sacar los tres puntos y clasificarse a la Copa Libertadores del 2026.

El jugador de 18 años pasará unos días de descanso en Panamá antes de volver a Brasil para disputar la Copa Sao Pablo Junior Football 2026, el cual se jugará del 2 de enero al 25 de enero.

Barria es una de las jóvenes promesas del fútbol panameño que toca la puerta para poder meterse en la lista final de 26 jugadores de Thomas Christiansen para la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero todo dependerá de su rendimiento durante la siguiente temporada.