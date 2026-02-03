Aprueban en primer debate eliminación del Ministerio de la Mujer

La Comisión de la Mujer, la Niñez, a Juventud y la Familia aprobó, en primer debate, el proyecto de ley 447 que restituye el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y de paso elimina el Ministerio de la Mujer.

Con cinco proyecto a favor y cuatro en contra, el proyecto de ley pasa al pleno de la Asamblea para su segundo y tercer debate.

Uno de los cuatro votos en contra fue de la diputada de la coalición de Vamos, Alexandra Brenes, quien es la presidenta de la Comisión de la Mujer.

La eliminación del Ministerio de la Mujer es una propuesta del Ejecutivo y ha recibido el rechazo de grupos feministas que han defendido la entidad.

El Ministerio de la Mujer fue creado en la pasado administración gubernamental y reemplazó el Inamu.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, quien participó en el debate legislativo, explicó que el Inamu será autónomo.

La diputada Dana Castañeda defendió la propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer porque, a su juicio, se trata de tener una entidad que tenga los recursos que ayuden a las mujeres.

Dijo que no ha sentido el impacto del Ministerio de la Mujer y que “no se requiere más leyes para defender los derechos de las mujeres, lo que se quiere son oportunidades”.