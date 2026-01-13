Asamblea Nacional abre el debate al proyecto que suprime el Ministerio de la Mujer y crea el Inamu

La Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional inició este martes 13 de enero el primer debate del proyecto de ley No. 447, una iniciativa presentada por el Ejecutivo que elimina el Ministerio de la Mujer y crea en su lugar el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), retomando la estructura institucional existente antes de 2023. El proyecto forma parte de la política anunciada por el presidente José Raúl Mulino para reducir el tamaño de la administración pública, una línea que ya se ha aplicado a otras entidades estatales. Sin embargo, en el seno de la comisión, la discusión trascendió lo administrativo y abrió un debate político, jurídico y social sobre el alcance real de la propuesta. Durante el periodo de consultas, dirigentes comunitarias, representantes de organizaciones feministas, exministras y el defensor del pueblo hicieron uso de la palabra ante los diputados. En su mayoría coincidieron en que la iniciativa no representa una optimización del Estado, sino un debilitamiento de la institucionalidad creada para atender la desigualdad y la violencia contra las mujeres.

Una de las intervenciones más contundentes fue la de Juana Herrera, primera ministra de la Mujer, quien compareció ante la comisión con un mensaje frontal. “Defender el Ministerio de la Mujer es defender los derechos humanos”, afirmó, al advertir que el país no enfrenta un debate meramente administrativo ni presupuestario, sino “un acto de responsabilidad social, de coherencia democrática y de respeto estricto al Estado de Derecho”. Herrera recordó que la creación del ministerio fue el resultado de “las luchas históricas del movimiento femenino en Panamá” y el reconocimiento institucional de que las políticas públicas de décadas anteriores habían fallado en cerrar las brechas de desigualdad y frenar la violencia sistemática contra las mujeres. Según explicó, en 2023 se sentaron las bases de una institucionalidad robusta que permitió elevar la voz de las mujeres “al más alto nivel de decisión política, que es el Consejo de Gabinete”, además de priorizar la descentralización de la atención mediante centros integrales y articular la acción interinstitucional frente a los femicidios. Ese primer año de gestión, sostuvo, cerró con la cifra más baja de femicidios registrada desde que se estableció esa denominación. “Hoy se pretende ignorar este avance y desmantelar lo avanzado bajo el pretexto de optimizar el Estado”, señaló. Herrera cuestionó además la supuesta autonomía del Inamu planteada en el proyecto. A su juicio, la figura propuesta queda bajo una tutela administrativa restrictiva al depender del Ministerio de Desarrollo Social y de una junta directiva con reuniones limitadas. “Un ente descentralizado bajo tutela es menos autónomo que un ministerio con mando directo sobre su presupuesto y su política sectorial”, explicó. También alertó sobre la eliminación del Fondo de Inversión contemplada en el proyecto, lo que dejaría a la nueva entidad “sin músculo institucional ni financiero” para ejecutar políticas públicas efectivas. En ese contexto, lanzó una de las frases que marcó la sesión: “Este año el presupuesto general del Estado es el más alto, pero al Ministerio de la Mujer le dejaron siete millones. ¿Cuánto valemos las mujeres en este país?”.

Desde otra óptica, la exministra del Mides, María Inés Castillo rechazó la idea de que el ministerio haya sido creado de forma improvisada. “No se hizo en corredera ni fue improvisado”, afirmó, al subrayar que la institución es producto de la lucha de los movimientos feministas, de mujeres de partidos políticos y de distintos sectores sociales que exigieron una institucionalidad al más alto nivel. El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, reconoció que una institución por sí sola no resuelve la violencia, advirtió que retroceder en jerarquía institucional también implica poner en riesgo derechos adquiridos históricamente. “No es solo retroceder de un ministerio a un instituto, es retroceder en derechos”, señaló, al tiempo que insistió en la necesidad de evaluar el proyecto desde el principio de no regresividad y el peso político que debe tener una entidad que defienda los derechos de la mujer. Durante la jornada, representantes de organizaciones feministas y dirigentes comunitarias reiteraron que la eliminación del ministerio envía un mensaje político en un contexto marcado por la persistencia de la violencia contra las mujeres y la necesidad de fortalecer, no debilitar, las políticas públicas de prevención y atención.