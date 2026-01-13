Asamblea Nacional abre el debate al proyecto que suprime el Ministerio de la Mujer y crea el Inamu

<b>El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, </b>recomendó a la Comisión de la Mujer tomarse el tiempo necesario para escuchar todas las posiciones, tanto a favor como en contra, y llamó a mantener la unidad en la defensa de los derechos de las mujeres. <i>'Aquí se ha logrado mucho ya. Lo importante es que esa unidad quede permanente y que peleemos juntos por más políticas públicas'</i>, expresó.<b>La sesión fue declarada permanente</b> para ajustar la lista de oradores en este primer debate, en el que cada expositor cuenta con un tiempo aproximado de tres minutos para presentar sus argumentos. <b>De aprobarse en comisión, el proyecto de ley No. 447 pasaría al pleno legislativo, </b>en medio de un debate que ya dejó claro que la eliminación del Ministerio de la Mujer no será un trámite sin resistencia.