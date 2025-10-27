Eliminación del Ministerio de la Mujer llega a la Asamblea

<i>'Se trata de un rediseño que busca resultados tangibles y una mejor coordinación interinstitucional'</i>, sostuvo la titular del Mides ante los diputados.El <b>Inamu</b> contaría con <b>autonomía técnica y operativa</b>, mantendría su <b>presupuesto actual</b> y asumiría las competencias y programas que hoy ejecuta el Ministerio de la Mujer.La propuesta del Ejecutivo se enmarca dentro de los <b>ajustes institucionales impulsados por el gobierno de José Raúl Mulino</b>, orientados a optimizar la estructura estatal y mejorar la eficiencia administrativa.Sin embargo, la iniciativa ha generado <b>expectativas y cuestionamientos</b> en distintos sectores sociales. Organizaciones feministas y colectivos de mujeres han manifestado preocupación por la posible pérdida de jerarquía política que implicaría pasar de un ministerio a un instituto, mientras otros actores consideran que el cambio podría <b>fortalecer la gestión técnica y reducir la burocracia</b>.El proyecto de ley fue remitido a la <b><a href="/tag/-/meta/comision-de-gobierno-y-asuntos-constitucionales">Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales</a></b>, donde deberá iniciar su primer debate.