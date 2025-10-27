Eliminación del Ministerio de la Mujer llega a la Asamblea

Carles subrayó que la medida no representa un retroceso , sino una reestructuración estratégica institucional , en cumplimiento del mandato constitucional de promover y proteger los derechos humanos de las mujeres.

Durante la sustentación del proyecto, la ministra Beatriz Carles explicó que el nuevo instituto contaría con una estructura más técnica, eficiente y articulada , orientada a consolidar la rectoría de las políticas públicas dirigidas a las mujeres .

“Se trata de un rediseño que busca resultados tangibles y una mejor coordinación interinstitucional”, sostuvo la titular del Mides ante los diputados.

El Inamu contaría con autonomía técnica y operativa, mantendría su presupuesto actual y asumiría las competencias y programas que hoy ejecuta el Ministerio de la Mujer.

La propuesta del Ejecutivo se enmarca dentro de los ajustes institucionales impulsados por el gobierno de José Raúl Mulino, orientados a optimizar la estructura estatal y mejorar la eficiencia administrativa.

Sin embargo, la iniciativa ha generado expectativas y cuestionamientos en distintos sectores sociales.

Organizaciones feministas y colectivos de mujeres han manifestado preocupación por la posible pérdida de jerarquía política que implicaría pasar de un ministerio a un instituto, mientras otros actores consideran que el cambio podría fortalecer la gestión técnica y reducir la burocracia.

El proyecto de ley fue remitido a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, donde deberá iniciar su primer debate.