Rusia evacúa a los familiares de diplomáticos en Venezuela en medio de tensiones con Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia comenzó a evacuar a los familiares de sus diplomáticos en Venezuela, incluidos mujeres y niños, de acuerdo con un funcionario de inteligencia europeo citado por The Associated Press (AP).

Según la agencia AP, las evacuaciones iniciaron este viernes 19 de diciembre luego de que autoridades rusas evaluaran la situación en Venezuela en términos “muy sombríos”.

La fuente habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la información. Hasta el momento, ni el Kremlin ni la Casa Blanca han emitido comentarios oficiales al respecto, indicó AP.

La medida se produce en un contexto de crecientes tensiones en el Caribe, tras el anuncio del expresidente estadounidense Donald Trump sobre un bloqueo a buques petroleros sancionados vinculados a Venezuela.

En este escenario, el canciller venezolano Yván Gil informó que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, quien, según dijo, reiteró el respaldo de Moscú al gobierno venezolano.

Asimismo, la agencia reportó que más de diez vehículos con placas diplomáticas fueron vistos la mañana del lunes frente a la embajada de Rusia en Caracas, sin observarse movimiento de personas dentro o fuera de la sede diplomática. Para primeras horas de la tarde, los vehículos ya se habían retirado del lugar.

Hasta ahora, Rusia no ha confirmado oficialmente la evacuación, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de la situación política y diplomática en Venezuela