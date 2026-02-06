Lotería Fiscal dispara ingresos del ITBMS y combate evasión

La estrategia de la Dirección General de Ingresos (DGI) para combatir la evasión fiscal está rindiendo frutos tangibles. Según declaraciones de su director general, Camilo Valdés, la implementación de la Lotería Fiscal ha sido un catalizador clave para incrementar la recaudación del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS).

Valdés detalló que, antes de fortalecer este programa, la recaudación de ITBMS mantenía un promedio de entre $65 millones y $69 millones mensuales. No obstante, tras incentivar al consumidor a exigir su factura, las cifras han experimentado un crecimiento vertical. En los últimos meses de 2025, confesó, la recaudación escaló hasta situarse entre los $90 millones y $91 millones.

El director fue enfático al señalar que este aumento no se debe a nuevos impuestos, sino a que “ahora se está facturando y pagando el impuesto que antes no se facturaba”.

A pesar del éxito en las cifras de recaudación, el panorama en los establecimientos físicos sigue siendo un reto para la administración tributaria. Valdés lamentó que las auditorías e inspecciones presenciales sigan detectando irregularidades frecuentes. “Las inspecciones que hemos hecho a los diferentes comercios arrojan un altísimo grado de incumplimiento”, sentenció.

Ante esta realidad, la DGI ha intensificado la aplicación de sanciones y multas a empresas y contribuyentes que ignoran las normas de facturación vigentes.

Valdés reiteró que la Lotería Fiscal es solo una pieza de una estrategia integral que incluye más auditorías de campo y un monitoreo estricto de los sistemas de facturación electrónica.

Recalcó que el éxito de la Lotería Fiscal radica en convertir a cada comprador en un “auditor ad honorem”.

“Al exigir el comprobante fiscal para participar en los sorteos, el consumidor obliga al comercio a registrar la transacción en el sistema de la DGI, cerrando el paso a la economía informal y a la defraudación”, sostuvo el regente de la DGI.