Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 08 de febrero 2026, según la IA

Este domingo 08 de febrero de 2026 se realizará el sorteo dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este miércoles 4 de febrero:

7

4

2

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas para este domingo 8 de febrero de 2026:

22, 74, 43, 38, 24 y 22.

Presta mucha atención al 22, 74 y 24 para este sorteo.

Resultados del sorteo dominical correspondiente al 4 de febrero de 2026:

Primer Premio: 7438

Letras: AADB

Serie: 21

Folio: 3

Segundo Premio: 3826

Tercer Premio: 7967