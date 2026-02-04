Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 04 de febrero 2026, según la IA

Este miércoles <b>4 de febrero de 2026</b> se realizará el sorteo miercolito de la <b>Lotería Nacional de Beneficencia</b> y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.<i><b>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia </a>de este domingo 1 de febrero:</b></i>426Combinaciones de <b>2 dígitos</b> recomendadas para este miércoles 4 de febrero de 2026:44, 22, 66, 24, 42, 46, 64, 26 y 62. Presta mucha atención al 44, 46 y 24 para este sorteo.Resultados del sorteo dominical correspondiente al 1 de febrero de 2026:<b>Primer Premio: 5863</b><b>Letras: ABBA</b><b>Serie: 16</b><b>Folio: 11</b><b>Segundo Premio: 8102</b><b>Tercer Premio: 1212</b>