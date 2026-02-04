  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 04 de febrero 2026, según la IA

Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 04 de febrero 2026, según la IA
Generada con IA
Por
Laura Chang
  • 04/02/2026 07:00
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 1 de febrero de 2026.

Este miércoles 4 de febrero de 2026 se realizará el sorteo miercolito de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este domingo 1 de febrero:

4

2

6

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas para este miércoles 4 de febrero de 2026:

44, 22, 66, 24, 42, 46, 64, 26 y 62.

Presta mucha atención al 44, 46 y 24 para este sorteo.

Resultados del sorteo dominical correspondiente al 1 de febrero de 2026:

Primer Premio: 5863

Letras: ABBA

Serie: 16

Folio: 11

Segundo Premio: 8102

Tercer Premio: 1212

VIDEOS

Delcy Rodríguez dice que Venezuela está en “calma” a un mes del ataque de EE.UU.
AME1742. CARACAS (VENEZUELA), 03/02/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este martes, en Caracas (venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME1742. CARACAS (VENEZUELA), 03/02/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este martes, en Caracas (venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Palacio de Miraflores / EFE )

”El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la...

Centroamérica enfrenta un extraordinario frente frío con temperaturas de hasta 2 grados
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura ( Rodrigo Sura / EFE )

Desde Guatemala hasta Panamá se mantienen avisos por fuertes ciclos de viento de unos 40 kilómetros por hora, con posibles desprendimientos de techos,...

Lo Nuevo