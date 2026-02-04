Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 04 de febrero 2026, según la IA

Este miércoles 4 de febrero de 2026 se realizará el sorteo miercolito de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este domingo 1 de febrero:

4

2

6

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas para este miércoles 4 de febrero de 2026:

44, 22, 66, 24, 42, 46, 64, 26 y 62.

Presta mucha atención al 44, 46 y 24 para este sorteo.

Resultados del sorteo dominical correspondiente al 1 de febrero de 2026:

Primer Premio: 5863

Letras: ABBA

Serie: 16

Folio: 11

Segundo Premio: 8102

Tercer Premio: 1212