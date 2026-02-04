  1. Inicio
Caso Odebrecht: así llegó la constructora a la Banca Privada de Andorra

Hoy están citados los testigos Juan Cejudo Peña, Santiago de Rosello y Lía lasso de Chiari y Juan Jesús Cedeño. Además del testimonio de Elberto Rubio Yates. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 04/02/2026 11:21
Desde la embajada de Panamá en España, un exdirectivo bancario describió cómo Odebrecht estableció vínculos con la Banca Privada de Andorra

En el decimocuarto día del juicio por el caso Odebrecht, en el cual se espera la comparecencia de cinco personas, la primera prueba testimonial puso bajo la lupa la ruta financiera que vinculó a la constructora brasileña con la Banca Privada de Andorra (BPA).

Juan Cejudo Peña, exsubdirector del área de negocios del banco, que compareció desde la embajada de Panamá en España, reveló detalles clave sobre cómo Odebrecht pasó de no ser cliente a establecer una relación bancaria basada en beneficios económicos planteados por sus propios directivos.

Cejudo declaró que Odebrecht no figuraba inicialmente entre los clientes de BPA, pero que algunos de sus ejecutivos se acercaron directamente a la entidad con una propuesta concreta, resaltando los réditos financieros que obtendría el banco si aceptaba colaborar.

Ese acercamiento, según el testigo, se produjo antes de que estallara el escándalo internacional que involucró a la empresa.

Uno de los puntos centrales del testimonio fue la identificación del gestor que facilitó el ingreso de Odebrecht al banco. Cejudo señaló a Andrés Norberto Sanguineti como la persona que llevó a la constructora brasileña a BPA, aprovechando una relación previa construida durante su paso por otras entidades bancarias.

El exejecutivo explicó además el rol de BPA Serveis, estructura utilizada para ofrecer servicios a clientes y al propio banco mediante la figura del gestor de cuentas, quien mantenía contacto directo con los clientes y canalizaba sus operaciones.

Aunque BPA administraba los fondos, BPA Serveis funcionaba como engranaje operativo y de asesoría, facilitando gestiones financieras y fiscales a través de filiales.

Durante su declaración, Cejudo también vinculó el colapso institucional de la Banca Privada de Andorra con la intervención ordenada tras una nota de prensa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que se denunciaban irregularidades en la entidad. Este señalamiento contextualizó el ambiente en el que se desarrollaron las operaciones financieras hoy examinadas en el juicio.

En cuanto a la operación regional, el testigo precisó que la filial de BPA en Panamá estaba bajo la responsabilidad de Sergei Lucas, quien coordinaba la relación con clientes en el país, incluido el manejo de cuentas vinculadas a Odebrecht.

En desarrollo...

