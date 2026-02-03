Caso Odebrecht: prueba testimonial queda suspendida por falta de autorización

El juicio por el caso Odebrecht cerró su decimotercera jornada sin la práctica de la segunda prueba testimonial prevista para el día, luego de que, tras más de una hora de receso, el tribunal decidiera aplazar el testimonio de Juan Cejudo Peña para la jornada siguiente.

De acuerdo con lo expuesto en audiencia, Cejudo Peña se encuentra actualmente en una sede diplomática internacional, específicamente en el Reino de España, donde funge como agregado jurídico para cooperación internacional, condición que exige una autorización escrita que le otorgue la facultad de dar fe de que el testigo se encuentra físicamente en el recinto desde el cual comparecería.

El tribunal fue informado de que dicha autorización podría ser expedida este miércoles a las 8:30 a.m. (hora de Panamá), motivo por el cual las partes acordaron aplazar la práctica de la prueba testimonial.

Para la próxima sesión, está prevista la comparecencia de Juan Cejudo Peña, testigo aduccido por el abogado Arturo Saurí, así como los testimonios de Santiago de Rosello, Elberto Rubio Yates y la declaración pericial de Luis Enrique de Gracia Moreno.

El aplazamiento se suma a los retrasos registrados durante el desarrollo de la decimotercera jornada, en un proceso judicial que continúa avanzando hacia su fase final.