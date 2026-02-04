‘Lo local debe quedarse local’: Irma Hernández cuestiona el manejo centralizado de la basura en San Miguelito

La recolección de basura en San Miguelito, la intervención de la Autoridad de Aseo y el debate sobre centralización vs. competencias municipales volvieron al centro de la conversación pública tras declaraciones de la alcaldesa Irma Hernández en Radio Panamá. La funcionaria sostuvo que el distrito —el más denso del país— requiere soluciones estructurales, planificadas y con conocimiento del territorio, y cuestionó la forma en que se instaló un “sistema distinto” sin coordinación previa con el municipio. Hernández aseguró que su administración trabajó durante año y medio en un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, diseñado para entrar en vigor tras el fin del contrato de concesión con Revisalud, empresa que operó en el distrito por 25 años. Explicó que optar por esperar el vencimiento del contrato evitaba un conflicto legal prolongado que podía afectar el servicio y consumir recursos. En ese marco, dijo que el municipio preparó una licitación y una estructura presupuestaria orientada a asumir el servicio, pero que el cambio decidido desde el nivel central se produjo, según relató, “sin comunicación, ni coordinación, ni previo aviso”.

Un plan integral más allá de recoger “por recoger”

La alcaldesa insistió en que el problema no se resuelve únicamente con levantar desperdicios en vías principales. A su juicio, el reto de fondo está en hábitos, conductas y cultura ciudadana, además de la eliminación sostenida de puntos críticos donde se acumulan desechos en calles, parques, escuelas y paradas. “No se curan con curitas”, afirmó, al describir un enfoque que combina recolección, tratamiento, recuperación y transformación del material. Como ejemplos de trabajo comunitario previo, mencionó programas de reciclaje que alcanzaron 46 escuelas, participación en iniciativas educativas y deportivas vinculadas al reciclaje, recolección periódica de material reciclable en comunidades y jornadas para retirar residuos voluminosos como enseres y electrodomésticos. También citó intervenciones puntuales donde, con apoyo privado, se sustituyeron focos de acumulación por espacios públicos, advirtiendo que algunos sitios comenzaron a deteriorarse nuevamente cuando se perdió la frecuencia de recolección que el municipio había establecido.

Críticas a la intervención y preguntas sobre costos y transparencia