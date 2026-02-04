‘Lo local debe quedarse local’: Irma Hernández cuestiona el manejo centralizado de la basura en San Miguelito

La <b>recolección de basura en San Miguelito</b>, la intervención de la <b>Autoridad de Aseo</b> y el debate sobre <b>centralización vs. competencias municipales</b> volvieron al centro de la conversación pública tras declaraciones de la alcaldesa <b>Irma Hernández</b> en <b>Radio Panamá</b>. La funcionaria sostuvo que el distrito —el más denso del país— requiere soluciones estructurales, planificadas y con conocimiento del territorio, y cuestionó la forma en que se instaló un 'sistema distinto' sin coordinación previa con el municipio. Hernández aseguró que su administración trabajó durante <b>año y medio</b> en un <b>plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos</b>, diseñado para entrar en vigor tras el fin del contrato de concesión con <b>Revisalud</b>, empresa que operó en el distrito por <b>25 años</b>. Explicó que optar por esperar el vencimiento del contrato evitaba un conflicto legal prolongado que podía afectar el servicio y consumir recursos. En ese marco, dijo que el municipio preparó una licitación y una estructura presupuestaria orientada a asumir el servicio, pero que el cambio decidido desde el nivel central se produjo, según relató, 'sin comunicación, ni coordinación, ni previo aviso'.