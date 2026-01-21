Diputado Duke critica gestión de la AAUD y propone devolver el aseo a los municipios

El diputado Luis Duke, de la bancada de Vamos, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que modifica la Ley 106 sobre el régimen municipal, con el objetivo de reordenar la gestión de los residuos sólidos y devolver competencias clave a los gobiernos locales, en medio de la crisis de recolección de basura que afecta a San Miguelito y otros distritos del país.

Durante su intervención, Duke sostuvo que el problema de la basura no se resuelve con operativos improvisados, sino con una gestión integral, técnica y planificada, que incluya estudios especializados, cronogramas claros, rutas y frecuencias definidas, así como recursos suficientes acompañados de transparencia y rendición de cuentas.

“La crisis de la basura no se resuelve solo recogiendo bolsas en distintos puntos. Se resuelve con un plan serio y estructurado, y hoy lamentablemente la AAUD no cuenta con un plan claro ni estratégico para San Miguelito”, afirmó el diputado.

Duke cuestionó duramente la capacidad operativa de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), señalando que no ha logrado resolver el problema ni siquiera en la ciudad capital, por lo que resulta riesgoso extender su control a otros distritos.

“Les hago una pregunta a los diputados del distrito capital: ¿a ustedes les recogen la basura en todos los puntos de su distrito? No. Y no solo recibo quejas de San Miguelito, también del distrito capital”, sostuvo.

El diputado también criticó que la legislación vigente haya sido diseñada a la medida del distrito capital, lo que, a su juicio, contradice el espíritu de la descentralización consagrado en la Constitución. “No podemos permitir que una ley municipal responda solo a un distrito. Debe servir para fortalecer a todos los gobiernos locales”, subrayó.

Uno de los señalamientos más fuertes de Duke estuvo dirigido al Órgano Ejecutivo, al que acusó de haberle quitado de manera unilateral a San Miguelito una función que corresponde al municipio, debilitando la descentralización.

“Muy tristemente, y de la forma en que lo ha hecho, el Ejecutivo le arrebató al distrito de San Miguelito una función municipal para responderle a su gente, concentrando el poder y generando dudas en el proceso”, afirmó, al tiempo que calificó la actuación del presidente de la República como autoritaria.

Según el diputado, esta decisión impidió que se ejecutara un plan integral elaborado por la alcaldesa Irma Hernández, que iba más allá de la simple recolección de basura e incluía separación de residuos, reciclaje, campañas de concientización ciudadana y mejoras en infraestructura.

“Ese plan estaba bien estructurado y preparado, pero no se pudo ejecutar porque el Ejecutivo se llevó la competencia sin consultar”, aseguró.

Duke advirtió que mantener a la AAUD a cargo de la capital y San Miguelito es delicado, ya que hasta ahora no ha logrado cumplir eficientemente su función básica: recoger la basura.

En ese contexto, explicó que su proyecto de ley busca descentralizar y ordenar la gestión de los residuos sólidos, devolviendo esta competencia a los gobiernos locales y redefiniendo el verdadero rol de la AAUD, que —a su juicio— debe ser complementario, supletorio y de coordinación, no de control absoluto.

En el tramo final de su intervención, Duke politizó el debate y responsabilizó directamente al Partido Revolucionario Democrático (PRD) de la crisis del aseo en San Miguelito.

“El problema de la basura en San Miguelito tiene nombre y apellido, y es el PRD. A través de sus alcaldes y diputados no han querido resolver este tema, y ahora vienen a levantar la voz y a presentar proyectos de ley que casi nunca presentan cuando se trata de la basura”, concluyó.

La presentación de este proyecto de ley abre un nuevo capítulo en la disputa política y administrativa por el manejo de los residuos sólidos, en un momento en que la crisis sanitaria y la discusión sobre la descentralización siguen marcando la agenda nacional.