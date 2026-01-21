Diputado Duke critica gestión de la AAUD y propone devolver el aseo a los municipios

El <b>diputado <a href="/tag/-/meta/luis-duke">Luis Duke</a>, de la bancada de <a href="/tag/-/meta/coalicion-vamos">Vamos</a>,</b> presentó ante la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> un <b>proyecto de ley que modifica la Ley 106 sobre el régimen municipal</b>, con el objetivo de <b>reordenar la gestión de los residuos sólidos y devolver competencias clave a los gobiernos locales</b>, en medio de la crisis de recolección de basura que afecta a <b><a href="/tag/-/meta/san-miguelito">San Miguelito </a></b>y otros distritos del país.Durante su intervención, Duke sostuvo que <b>el problema de la basura no se resuelve con operativos improvisados</b>, sino con una <b>gestión integral, técnica y planificada</b>, que incluya estudios especializados, cronogramas claros, rutas y frecuencias definidas, así como recursos suficientes acompañados de transparencia y rendición de cuentas.<i>'La crisis de la basura no se resuelve solo recogiendo bolsas en distintos puntos. Se resuelve con un plan serio y estructurado, y hoy lamentablemente la AAUD no cuenta con un plan claro ni estratégico para San Miguelito'</i>, afirmó el diputado.Duke cuestionó duramente la capacidad operativa de la <b><a href="/tag/-/meta/aaud-autoridad-de-aseo-urbano-y-domiciliario">Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD)</a></b>, señalando que <b>no ha logrado resolver el problema ni siquiera en la ciudad capital</b>, por lo que resulta riesgoso extender su control a otros distritos.<i>'Les hago una pregunta a los diputados del distrito capital: ¿a ustedes les recogen la basura en todos los puntos de su distrito? No. Y no solo recibo quejas de San Miguelito, también del distrito capital'</i>, sostuvo.El diputado también criticó que la legislación vigente haya sido diseñada <b>a la medida del distrito capital</b>, lo que, a su juicio, contradice el espíritu de la <b>descentralización consagrado en la Constitución</b>.<i> 'No podemos permitir que una ley municipal responda solo a un distrito. Debe servir para fortalecer a todos los gobiernos locales'</i>, subrayó.Uno de los señalamientos más fuertes de Duke estuvo dirigido al <b><a href="/tag/-/meta/organo-ejecutivo">Órgano Ejecutivo</a></b>, al que acusó de <b>haberle quitado de manera unilateral a San Miguelito una función que corresponde al municipio</b>, debilitando la descentralización.<i>'Muy tristemente, y de la forma en que lo ha hecho, el Ejecutivo le arrebató al distrito de San Miguelito una función municipal para responderle a su gente, concentrando el poder y generando dudas en el proceso'</i>, afirmó, al tiempo que calificó la actuación del presidente de la República como <b>autoritaria</b>.Según el diputado, esta decisión impidió que se ejecutara un <b>plan integral elaborado por la alcaldesa Irma Hernández</b>, que iba más allá de la simple recolección de basura e incluía separación de residuos, reciclaje, campañas de concientización ciudadana y mejoras en infraestructura.<i>'Ese plan estaba bien estructurado y preparado, pero no se pudo ejecutar porque el Ejecutivo se llevó la competencia sin consultar'</i>, aseguró.Duke advirtió que <b>mantener a la AAUD a cargo de la capital y San Miguelito es delicado</b>, ya que hasta ahora no ha logrado cumplir eficientemente su función básica: recoger la basura.En ese contexto, explicó que su proyecto de ley busca <b>descentralizar y ordenar la gestión de los residuos sólidos</b>, devolviendo esta competencia a los gobiernos locales y <b>redefiniendo el verdadero rol de la AAUD</b>, que —a su juicio— debe ser <b>complementario, supletorio y de coordinación</b>, no de control absoluto.En el tramo final de su intervención, Duke politizó el debate y responsabilizó directamente al <b><a href="/tag/-/meta/prd-partido-revolucionario-democratico">Partido Revolucionario Democrático (PRD)</a></b> de la crisis del aseo en San Miguelito.<i>'El problema de la basura en San Miguelito tiene nombre y apellido, y es el PRD. A través de sus alcaldes y diputados no han querido resolver este tema, y ahora vienen a levantar la voz y a presentar proyectos de ley que casi nunca presentan cuando se trata de la basura'</i>, concluyó.La presentación de este proyecto de ley abre un nuevo capítulo en la disputa política y administrativa por el manejo de los residuos sólidos, en un momento en que la crisis sanitaria y la discusión sobre la descentralización siguen marcando la agenda nacional.