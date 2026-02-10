Tercer pago del Pase-U 2025: dónde retirar los cheques este 11 de febrero

El <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> continúa este miércoles 11 de febrero se mantendrán los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) a estudiantes de primaria, premedia y media la provincia de Panamá Oeste y en la comarca Ngäbe Buglé.Los pagos se realizarán en los siguientes corregimientos:<b>-Agencia regional de Arraiján:</b> Burunga, Vista Alegre y Vacamonte<b>-Dirección provincial de Panamá Oeste:</b> Barrio Balboa, Guadalupe, Herrera, El Arado y Amador.<b>-Dirección comarcal de Ngäbe-Buglé:</b> Tolé, Piedra Roja, Mununí, Guibale, Agua de Salud, Guayabito, Krüa, Rokä, Peña Blanca, Niba, Cerro Patena, Cascabel, Valle Bonito, Alto Bilingüe.Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la<u><b> <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/" target="_blank">página web del Ifarhu.</a></b></u>