Información útil

Tercer pago del Pase-U 2025: dónde retirar los cheques este 11 de febrero

El tercer pago del Pase-U 2025 llega a diferentes provincias del país
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/02/2026 15:33
El Ifarhu entrega cheques del tercer pago del Pase-U 2025 en distintas regiones del país.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa este miércoles 11 de febrero se mantendrán los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) a estudiantes de primaria, premedia y media la provincia de Panamá Oeste y en la comarca Ngäbe Buglé.

Los pagos se realizarán en los siguientes corregimientos:

-Agencia regional de Arraiján: Burunga, Vista Alegre y Vacamonte

-Dirección provincial de Panamá Oeste: Barrio Balboa, Guadalupe, Herrera, El Arado y Amador.

-Dirección comarcal de Ngäbe-Buglé: Tolé, Piedra Roja, Mununí, Guibale, Agua de Salud, Guayabito, Krüa, Rokä, Peña Blanca, Niba, Cerro Patena, Cascabel, Valle Bonito, Alto Bilingüe.

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

Requisitos para retirar el pago del Pase-U

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

Cédula del estudiante

Cédula del representante legal

Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

