Tercer pago del Pase-U 2025: Ifarhu anuncia puntos de cobro del 13 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa este viernes 13 de febrero se mantendrán los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) a estudiantes de primaria, premedia y media la provincia de Panamá Oeste y en la comarca Ngäbe Buglé.

Los pagos se realizarán en los siguientes corregimientos:

-Agencia regional de Arraiján: Vista Alegre y Vacamonte.

-Dirección provincial de Panamá Oeste: Puerto Caimito, Playa Leona, El Coco, Mendoza, Santa Rita, Feuillet, Hurtado, Iturralde, Obaldía, Los Díaz, Arosemena.

-Dirección comarcal de Ngäbe-Buglé: Llano Culantro, Hato Pilón, Maraca.

Áreas de difícil acceso del miércoles 11 al 13 de febrero: Tolote, Piedra Roja, Mununí, Guibale, Agua de Salud, Guayabito, Krüa, Rokä, Peña Blanca, Niba, Cerro Patena, Cascabel, Valle Bonito, Alto Bilingüe.