Hasta $3,000 millones en costos militares por captura de Nicolás Maduro, estima Bloomberg

La captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la madrugada de este sábado 3 de enero, pudo tener un costo de cerca de 3 mil millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones de Bloomberg.

Bloomberg estimó que la operación militar, la cual involucró al mayor despliegue de tropas y equipos de Estados Unidos en su hemisferio, tuvo sus mayores costos en el combustible para el portaaviones Gerald Ford, los buques, drones y los aviones.

El operativo estadounidense, el cual fue bautizado por la administración del presidente Donald Trump como Lanza del sur, conllevó el sobrevuelo de aeronaves en el espacio aéreo del aeropuerto internacional de Maiquetía.

Además, involucró el constante despliegue de buques y tropas desde los fuertes en las costas estadounidenses, principalmente las del Atlántico, hasta el sur del Mar Caribe, cerca de las Antillas menores.

De acuerdo con la publicación, la presencia del portaaviones, barcos de asalto y anfibios y otros medios durante varios meses, especialmente los drones de reconocimiento, elevó el gasto operativo a más de 20 millones de dólares diarios en su punto más intenso.

Maduro, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares, y Flores se encuentran detenidos en un centro en Brooklyn, Nueva York, a la espera de ser presentados ante una corte del Distrito Sur este 26 de marzo.

Tras la captura de Maduro el país es gobernado por autoridades, que según la administración son interinas, entre ellas Delcy Flores y Jorge Rodríguez, quienes deben coordinar su mandato con el secretario de Estado, Marco Rubio, y Trump.

El despliegue de los barcos y los aviones comenzó a finales del mes de agosto. En la actualidad el portaaviones Gerard Ford ya no se encuentra en el área. Su nueva misión es cerca a las costas de Irán.