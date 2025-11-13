Jorge Rodríguez advierte que una guerra en el Caribe tendría ‘consecuencias incalculables’

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, declaró que no vale la pena el sufrimiento que significaría una situación de guerra en el Mar Caribe.

Las declaraciones de Rodríguez se conocieron el mismo día en que se confirmó el ingreso al Caribe del portaaviones Gerald Ford, el más grande de Estados Unidos, el cual participará en la lucha contra los grupos terroristas Los Soles y Tren de Aragua, que operan en Venezuela.

El portaaviones se encuentra en el área de injerencia del Comando Sur, el cual coordina el despliegue de las tropas estadounidenses al sur del Mar Caribe, en donde la administración de Donald Trump envió aviones, barcos, drones y más de 10 mil soldados.

La administración Trump designó a los cárteles de la droga Los Soles y Tren de Aragua como grupos terroristas que atacan al pueblo estadounidense.

Para Rodríguez, esa guerra tendrá “consecuencias incalculables para todas y para todos, no solamente para Venezuela, sino para todos los países del Caribe”.

El funcionario, considera uno de los asesores de Nicolás Maduro, reiteró que con esa guerra habría consecuencias para “todos los países del continente americano y también para Estados Unidos”.

“Es una profunda irresponsabilidad que un continente como el nuestro que ha ostentado por décadas, orgullosamente, habernos mantenido en paz con tantas zonas de tensión y conflicto que hay en el mundo, ahora esté siendo amenazado de manera absolutamente unilateral por parte del ejército de los Estados Unidos de América”, planteó Rodríguez.

Por Maduro la administración ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para lograr su captura y presentarlo ante una corte en el sur de Nueva York por tráfico de cocaína.