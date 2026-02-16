Carnavales 2026 deja 10,776 personas atendidas en hospitales y centros de salud

El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer el balance actualizado de atenciones médicas y operativos sanitarios realizados durante las festividades del Carnaval, destacando un total de 10,776 personas atendidas en hospitales y centros de la red primaria, en su mayoría por urgencias.

Según el informe oficial, se reportaron 907 casos por trauma, 24 por quemaduras, 64 por intoxicaciones alimentarias y 59 por accidentes vehiculares, además de cinco defunciones registradas en este periodo.

En materia de emergencias, el Minsa efectuó 630 traslados médicos: 268 por vía terrestre, 2 acuáticos, 5 aéreos, 270 interhospitalarios y 85 prehospitalarios, como parte del operativo de cobertura nacional.