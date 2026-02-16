  1. Inicio
Carnavales 2026 deja 10,776 personas atendidas en hospitales y centros de salud

Las autoridades reiteraron que continuarán los operativos de vigilancia.
Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/02/2026 15:52
Se reportaron 907 casos por trauma, 24 por quemaduras, 64 por intoxicaciones alimentarias y 59 por accidentes vehiculares

El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer el balance actualizado de atenciones médicas y operativos sanitarios realizados durante las festividades del Carnaval, destacando un total de 10,776 personas atendidas en hospitales y centros de la red primaria, en su mayoría por urgencias.

Según el informe oficial, se reportaron 907 casos por trauma, 24 por quemaduras, 64 por intoxicaciones alimentarias y 59 por accidentes vehiculares, además de cinco defunciones registradas en este periodo.

En materia de emergencias, el Minsa efectuó 630 traslados médicos: 268 por vía terrestre, 2 acuáticos, 5 aéreos, 270 interhospitalarios y 85 prehospitalarios, como parte del operativo de cobertura nacional.

Operativos sanitarios dejan decomisos y decenas de multas

Paralelamente, los equipos de Saneamiento Ambiental y de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (Dinacavv) realizaron 3,795 inspecciones a puestos de venta. También verificaron 6,544 manipuladores de alimentos, detectando 422 que no contaban con el carné sanitario requerido.

Durante las inspecciones se decomisaron y destruyeron 289 productos, se impusieron 43 multas y se emitieron 55 citaciones. Asimismo, de 863 carros cisterna revisados, nueve fueron rechazados por incumplir las normas sanitarias.

Las autoridades reiteraron que continuarán los operativos de vigilancia y atención médica para salvaguardar la salud de la población durante las celebraciones.

