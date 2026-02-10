Casa por cárcel para Juan Pablo Guanipa; su hijo confirma traslado y exige libertad plena

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa recibió la medida de arresto domiciliario (casa por cárcel), según confirmó su hijo, Ramón Guanipa, a través de un mensaje público en el que indicó que el líder político se encuentra en su vivienda en Maracaibo, Venezuela.

Ramón Guanipa expresó que la familia siente alivio al saber que podrán estar juntos, pero insistió en que el arresto domiciliario “sigue siendo prisión”, por lo que reiteró la exigencia de libertad plena para su padre y para todos los presos políticos en Venezuela.

En su declaración, también reconoció que la liberación de su padre fue gracias a gestiones del gobierno de Estados Unidos, del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

En declaraciones a la prensa en Maracaibo, Ramón Guanipa indicó que el dirigente tiene un grillete electrónico y medidas cautelares más estrictas, incluyendo la prohibición de declarar a la prensa y publicar en redes sociales, reportó la agencia de noticias EFE.

Agrega la agencia que, aunque reconoció que le alegra reencontrarse con su padre, Ramón Guanipa insistió en que hubo una “injusticia”, porque reiteró que no incumplió ninguna medida cautelar y ahora “tiene todavía menos libertades”.

Agregó que la familia no recibió ninguna notificación sobre el traslado a Maracaibo, sino que se enteraron cuando llegaron los policías a la vivienda, se lee en el cable de EFE.

Ramón Guanipa, de acuerdo a EFE, indicó que desde la segunda detención de su padre estuvo en contacto con el senador estadounidense Rick Scott, quien había cuestionado en X la captura del dirigente opositor.

La noche de este lunes 9 de febrero, su hijo habría denunciado que desconocía el paradero de su padre luego de que “hombres no identificados” se lo llevaran la noche del domingo y de que la Fiscalía anunciara que revocó la medida de excarcelación por un régimen de arresto domiciliario.

El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informó que solicitó ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar otorgada al dirigente opositor Guanipa, tras verificar el presunto incumplimiento de las condiciones impuestas por el órgano jurisdiccional.

La situación de los dirigentes opositores detenidos continúa siendo uno de los temas centrales en el debate político venezolano y en las denuncias de organizaciones internacionales sobre derechos humanos y presos políticos en Venezuela.

La Asamblea Nacional del país suramericano tiene previsto aprobar mañana jueves una ley de amnistía, luego que la sesión del martes fue suspendida.

Familiares de presos políticos advirtieron este martes que “más de la mitad” de los detenidos estarían excluidos del proyecto de ley de amnistía, aprobado por el Parlamento en primera discusión y en proceso de consulta pública para su segundo debate y aprobación definitiva, reportó la agencia EFE.

“Son más de la mitad de presos políticos que quedarían excluidos de esta ley de amnistía, si se aprueba sin escuchar a las víctimas”, advirtió Andreína Baduel, dirigente de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, señala el cable de EFE.

En la propuesta, se habla de que la amnistía es para los casos desde 1999 hasta enero de 2026, pero en el artículo 6 se detallan algunos años específicos: 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.