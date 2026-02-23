Cae El Mencho: así fue el operativo militar que terminó con la vida del líder del CJNG

En conferencia encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , el secretario de la Defensa Nacional mexicana detalló cómo se ejecutó el operativo que derivó en la captura y muerte de Rubén Nemesio, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, Jalisco.

Inteligencia, cerco y despliegue aéreo

El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia militar central, con el apoyo del Gabinete de Seguridad y agencias de Estados Unidos.

El 20 de febrero se ubicó a una persona cercana a una de las parejas sentimentales del capo, lo que permitió confirmar su presencia en un complejo de cabañas en Tapalpa.

El 21 de febrero se planeó la operación, ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

La madrugada del 22, tras confirmar su ubicación, las fuerzas avanzaron para realizar un cerco y ejecutar dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada.

El primer enfrentamiento

Al llegar a las cabañas, el círculo de seguridad de “El Mencho” abrió fuego contra los militares. El ataque fue descrito como “muy violento”.

En esta primera fase murieron ocho presuntos delincuentes y se aseguraron siete armas largas, dos lanzacohetes (uno tipo RPG), ocho vehículos y abundante munición. Tres militares resultaron heridos en distintos momentos de la operación.

“El Mencho” logró huir hacia una zona boscosa cercana con parte de su escolta.

La persecución en la zona boscosa

Las Fuerzas Especiales emitieron un cerco y lo ubicaron oculto entre la maleza. Según el informe oficial, volvió a abrir fuego contra el personal militar. Aunque portaban lanzacohetes, no los utilizaron.

Durante el intercambio, un helicóptero fue impactado y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Sayula, sin que hubiera heridos en la aeronave.

En ese enfrentamiento final, “El Mencho” resultó gravemente herido junto con dos de sus escoltas.

Dos presuntos delincuentes más fueron detenidos y se aseguraron armas largas, cortas, un lanzacohetes, granadas y cartuchos.

Qué hizo antes de morir y cómo ocurrió su fallecimiento

De acuerdo con lo informado, tras resultar herido, el líder del CJNG intentó mantenerse en combate junto a su círculo cercano mientras se desplazaba entre la maleza. Fue finalmente sometido tras la presión militar.

Personal de sanidad militar determinó que tanto él como dos escoltas estaban en estado crítico, por lo que se ordenó su evacuación aérea. Sin embargo, fallecieron durante el traslado en helicóptero hacia una instalación médica.

Ante el riesgo de reacciones violentas en Guadalajara, la aeronave fue redirigida a Morelia y posteriormente los cuerpos fueron trasladados a la Ciudad de México.

Así concluyó un operativo que, según la Secretaría de la Defensa, fue resultado de años de seguimiento e intercambio de inteligencia nacional e internacional para capturar a uno de los objetivos prioritarios del Estado mexicano.