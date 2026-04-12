Medio Oriente: Panamá rechaza uso geopolítico del estrecho de Ormuz

En reacción, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que la presencia de buques militares en el estrecho será considerada una violación del alto el fuego, lo que podría desencadenar una respuesta contundente.El despliegue de fuerzas navales estadounidenses en la región, con operaciones de desminado y protección del tráfico marítimo, añade un componente militar a una crisis que ya ha superado el ámbito diplomático.Paralelamente, continúan las operaciones militares israelíes en Líbano contra el grupo Hezbolá, lo que complica aún más el panorama regional y pone en duda la sostenibilidad de cualquier intento de tregua.Las negociaciones entre Washington y Teherán quedaron estancadas en torno a tres grandes desacuerdos: el programa nuclear iraní, el control del estrecho de Ormuz y el acceso a miles de millones de dólares en ingresos petroleros congelados por sanciones internacionales.Estados Unidos insiste en que Irán debe renunciar a su desarrollo nuclear, mientras Teherán considera estas exigencias inaceptables y mantiene su control sobre el estrecho como una de sus principales cartas de negociación.Ambas partes se acusan mutuamente de intransigencia, lo que ha llevado el proceso de diálogo a un punto muerto, aumentando la incertidumbre sobre el futuro del conflicto.