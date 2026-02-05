Panamá confirma doble amistoso contra Sudáfrica

La preparación de la selección de Panamá camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026 va tomando forma. La Fepafut confirmó dos duelos amistosos contra la selección de Sudáfrica, equipo que estará también disputando la justa mundialista. Los partidos se disputarán este viernes 27 y martes 31 de marzo.

Los dirigidos por Thomas Christiansen emprenderán el viaje a continente africano para disputar ambos encuentros amistosos contra los sudafricanos. Está será la primera vez en la historia que Panamá se mida ante cualquier rival en África.

Uno de los principales objetivos de Christiansen era medirse en duelo amistoso ante equipos africanos para intentar simular lo que se encontrarán contra Ghana cuando se enfrenten en el debut mundialista en Toronto, Canadá.