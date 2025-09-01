El Salvador no ve viable una integración regional en este momento

Ulloa también lamentó que los países de la región aún no se hayan puesto de acuerdo para elegir al secretario general del SICA, región que de acuerdo con el político 'constituye la cuarta economía de América Latina, solo nos superan Brasil, México y Argentina'.La Secretaría General del SICA está vacante debido a que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció al cargo para el período 2022-2026 para el que fue nombrado a propuesta de Nicaragua.El Gobierno de Nicaragua propuso, según se conoció en noviembre de 2024, al excanciller Denis Moncada como nuevo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), luego de que sus dos ternas anteriores presentadas no alcanzaran consenso.Posterior, Nicaragua acusó a Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana de interferir en sus asuntos internos. Esto ocurrió después de que estos países rechazaran la candidatura del excanciller Moncada.El SICA, creado en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales.