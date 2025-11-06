Fracasa proceso de revocatoria en Vacamonte: solo 107 firmas

El proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato por iniciativa ciudadana en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján, llegó a su fin.

La Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) del Tribunal Electoral informó que los periodos correspondientes a la representante principal, José Pérez, y a la suplente, Maygualida Sánchez, concluyeron el 6 y 3 de noviembre de 2025, respectivamente.

Ambos procesos contaban con un plazo de 90 días para recolectar las firmas de respaldo necesarias: 8,434 en cada caso.

Sin embargo, al cierre del periodo, el informe del Tribunal Electoral detalla que se lograron registrar 107 firmas para Pérez y 104 para Sánchez, lo que representa un porcentaje bajo frente al total requerido.