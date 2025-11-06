Fracasa proceso de revocatoria en Vacamonte: solo 107 firmas

El Tribunal Electoral recordó que la revocatoria de mandato es un derecho ciudadano establecido en la Constitución y regulado por el Código Electoral, que permite a los electores solicitar la destitución de los funcionarios elegidos por voto popular cuando consideren que no cumplen con las funciones para las cuales fueron electos. No obstante, el proceso exige una cantidad significativa de firmas equivalentes al 30% del total de electores del respectivo corregimiento, dentro del plazo de 90 días hábiles.Una vez cerrados los periodos de recolección, las comisiones de verificación del Tribunal Electoral procederán a revisar la validez de las firmas y determinar si se cumplen los requisitos legales para continuar con las siguientes etapas del procedimiento.