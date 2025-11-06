  1. Inicio
Exportaciones de Panamá crecen 4.7 % a septiembre y marcan nuevo récord en 2025

El valor exportado de los bienes con valor agregado procesadas en zonas francas se situó en $988.1 millones, un aumento del 1.7 % frente al mismo periodo de 2024.
Por
Mileika Lasso
  • 06/11/2025 15:50
Camarón, banano y palma lideran alza de exportaciones panameñas cuyos mercados más importantes fueron Estados Unidos, Taiwán y Países Bajos

Las exportaciones panameñas alcanzaron un valor acumulado de $754.9 millones entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un incremento del 4.7 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El informe de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) destaca que este desempeño marca el nivel más alto registrado para los primeros nueve meses del año en el periodo 2010-2025, consolidando la tendencia positiva del sector.

“El crecimiento sostenido refleja el esfuerzo de los productores panameños y el trabajo conjunto entre el sector público y privado”, señaló el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Los productos del mar y del sector agroindustrial fueron los principales impulsores del dinamismo exportador. El camarón congelado lideró las ventas externas con una participación del 12.5%, seguido por el banano (8.5 %) y el aceite de palma en bruto (6.7 %). En conjunto, las diez principales fracciones arancelarias representaron el 54.5 % del total exportado.

Por capítulos del sistema armonizado, los pescados y crustáceos encabezaron las exportaciones con un 21.4 % del total, seguidos por frutas (12.8 %), grasas y aceites (9.5 %), fundición de hierro y acero (6.4 %), alimentos para animales (4.6 %) y madera (4.5 %).

En cuanto a destinos, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial con un 15.7 % de participación, seguido por Taiwán (12.3 %) y Países Bajos (8.5 %). Mientras que China, México, India, Costa Rica, Cuba y Tailandia completan los diez principales mercados, que en conjunto representaron el 69.6 % del total exportado.

Al considerar las exportaciones de valor agregado provenientes de zonas francas, el total exportado alcanzó $988.1 millones, un aumento del 1.7 % frente al mismo periodo de 2024.

En este punto de exportaciones desde estos regímenes especiales entre enero y septiembre pasado sumaron $233.2 millones, lo que representa una disminución del 6.9 % en comparación con los $250.5 millones reportados en igual periodo del año anterior.

No obstante, el MICI finalizó su comunicado de prensa indicando que: “Aún así, el incremento en las exportaciones tradicionales permitió que el resultado global del sector se mantuviera en terreno positivo”.

