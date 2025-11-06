Exportaciones de Panamá crecen 4.7 % a septiembre y marcan nuevo récord en 2025

Las exportaciones panameñas alcanzaron un valor acumulado de <b>$754.9 millones</b> entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un incremento del <b>4.7 %</b> en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras del <b><a href="/tag/-/meta/mici-ministerio-de-comercio-e-industrias">Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</a></b> y el <b><a href="/tag/-/meta/inec-instituto-nacional-de-estadistica-y-censo">Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)</a></b>.El informe de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) destaca que este desempeño <b>marca el nivel más alto registrado para los primeros nueve meses del año en el periodo 2010-2025</b>, consolidando la tendencia positiva del sector.<i>'El crecimiento sostenido refleja el esfuerzo de los productores panameños y el trabajo conjunto entre el sector público y privado'</i>, señaló el ministro de Comercio e Industrias, <b><a href="/tag/-/meta/julio-molto">Julio Moltó</a></b>.Los <b>productos del mar y del sector agroindustrial</b> fueron los principales impulsores del dinamismo exportador. El <b>camarón congelado</b> lideró las ventas externas con una participación del <b>12.5%</b>, seguido por el <b>banano (8.5 %)</b> y el <b>aceite de palma en bruto (6.7 %)</b>. En conjunto, las diez principales fracciones arancelarias representaron el <b>54.5 % del total exportado</b>.Por capítulos del <b>sistema armonizado</b>, los <b>pescados y crustáceos</b> encabezaron las exportaciones con un <b>21.4 %</b> del total, seguidos por <b>frutas (12.8 %)</b>, <b>grasas y aceites (9.5 %)</b>, <b>fundición de hierro y acero (6.4 %)</b>, <b>alimentos para animales (4.6 %)</b> y <b>madera (4.5 %)</b>.