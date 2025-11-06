Exportaciones de Panamá crecen 4.7 % a septiembre y marcan nuevo récord en 2025

Las exportaciones panameñas alcanzaron un valor acumulado de $754.9 millones entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un incremento del 4.7 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El informe de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) destaca que este desempeño marca el nivel más alto registrado para los primeros nueve meses del año en el periodo 2010-2025, consolidando la tendencia positiva del sector.

“El crecimiento sostenido refleja el esfuerzo de los productores panameños y el trabajo conjunto entre el sector público y privado”, señaló el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Los productos del mar y del sector agroindustrial fueron los principales impulsores del dinamismo exportador. El camarón congelado lideró las ventas externas con una participación del 12.5%, seguido por el banano (8.5 %) y el aceite de palma en bruto (6.7 %). En conjunto, las diez principales fracciones arancelarias representaron el 54.5 % del total exportado.

Por capítulos del sistema armonizado, los pescados y crustáceos encabezaron las exportaciones con un 21.4 % del total, seguidos por frutas (12.8 %), grasas y aceites (9.5 %), fundición de hierro y acero (6.4 %), alimentos para animales (4.6 %) y madera (4.5 %).