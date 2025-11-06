Cervecería Nacional sustenta legalidad de sus recientes despidos

La entidad recordó que los ajustes al<b> Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)</b> de bebidas alcohólicas fueron aprobados durante las administraciones de los entonces presidentes de <b><a href="/tag/-/meta/juan-carlos-varela">Juan Carlos Varela</a></b> y<b><a href="/tag/-/meta/laurentino-cortizo-cohen"> Laurentino Cortizo</a></b>, con el propósito de financiar compromisos relacionados con las jubilaciones.Entre esas medidas se encuentra la <b>Ley No. 438 de 2024</b>, promulgada el 14 de junio de ese año, que establece un bono anual permanente de $140 para jubilados y pensionados, financiado por el Tesoro Nacional.La citada norma, denominada<i><b> 'Ley que crea el Programa de Beneficios Permanentes para los Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte',</b></i> incluyó una modificación al ISC aplicado a las bebidas alcohólicas.