Lamine Yamal, Pedri y Mbappé, nominados al premio The Best de la FIFA

Los internacionales españoles Lamine Yamal y Pedri, jugadores del Barcelona, y el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé figuran entre once nominamos al premio The Best de la FIFA al mejor jugador, según anunció este jueves el organismo rector del fútbol internacional. No serán los únicos representantes de la Liga española, ya que entre los candidatos al premio también figura el atacante brasileño del Barcelona Raphinha. Un galardón al que también aspira el delantero francés del París Saint-Germain Ousmane Dembélé, que el pasado mes de septiembre fue premiado con el Balón de Oro por delante del español Lamine Yamal y de su compañero de equipo portugués Vitinha, que también figura entre los nominados al premio The Best.

Completan la nómina de candidatos el marroquí Achraf Hakimi y el portugués Nuno Mendes (París Saint-Germain), el inglés Harry Kane (Bayern de Múnich), el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el inglés Cole Palmer (Chelsea). Raya, Courtois y Szczęsny pugnan por el The Best al mejor portero El internacional español David Raya, cancerbero del Arsenal inglés, pugnará, entre otros, con el portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois y el guardameta polaco del Barcelona Wojciech Szczęsny por el The Best al mejor portero. Un premio al que también aspiran el brasileño Alisson Becker (Liverpool), el argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa), el italiano Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City), el alemán Manuel Neuer (Bayern de Múnich) y el suizo Yann Sommer (Inter de Milán). Luis Enrique, Flick y Arteta, candidatos al premio al mejor entrenador En la categoría de mejor entrenador, el español Luis Enrique Martínez, ganador de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain, competirá por el premio con el preparador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, y el técnico del Arsenal inglés, el español Mikel Arteta.