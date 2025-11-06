Lamine Yamal, Pedri y Mbappé, nominados al premio The Best de la FIFA

Igualmente aspiran al The Best el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, el neerlandés Arne Slot, técnico del Liverpool, el italiano Enzo Maresca (Chelsea) y el seleccionador mexicano Javier Aguirre, que llevó al ‘Tri’ al triunfo en la Copa de Oro de la Concacaf.Por último, el ya fallecido Manolo el del Bombo, el icónico hincha que acompañó durante décadas por todo el mundo a la selección española, está nominado al The Best a la mejor afición, junto a los seguidores del Zakho iraquí,Completa la terna el argentino Alejandro Ciganotto, el seguidor del Racing de Avellaneda que caminó desde Argentina a Río de Janeiro para asistir a la semifinal de la Copa Libertadores entre su equipo y el Flamengo brasileño.<b>Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA</b>Ousmane Dembélé (Francia y París Saint-Germain)Achraf Hakimi (Marruecos y París Saint-Germain)Harry Kane (Inglaterra y Bayern de Múnich)Kylian Mbappé (Francia y Real Madrid)Nuno Mendes (Portugal y París Saint-Germain)Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea)Pedri (España y Barcelona)Raphinha (Brasil y Barcelona)Mohamed Salah (Egipto y Liverpool)Vitinha (Portugal y París Saint-Germain)Lamine Yamal (España y Barcelona)<b>Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino</b>Javier Aguirre (México)Mikel Arteta (Arsenal)Luis Enrique (París Saint-Germain)Hansi Flick (Barcelona)Enzo Maresca (Chelsea)Roberto Martínez (Portugal)Arne Slot (Liverpool)<b>Nominados al Premio The Best al Guardameta de la FIFA</b>Alisson Becker (Brasil y Liverpool)Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid)Gianluigi Donnarumma (Italia y París Saint-Germain/Manchester City)Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa)Manuel Neuer (Alemania y Bayern de Múnich)David Raya (España y Arsenal)Yann Sommer (Suiza e Inter de Milán)Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona)Nominados al Premio a la Afición de la FIFAAlejandro Ciganotto (Argentina)Manolo el del Bombo (España)Aficionados del Zakho (Irak).