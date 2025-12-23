El Louvre instala una reja en la ventana por la que entraron los ladrones

<b>Una reja de protección fue instalada este martes en la ventana del museo del Louvre</b> por la que <b>entraron los ladrones durante el robo de joyas</b> que dio la vuelta al mundo el <b>19 de octubre</b>, constató un periodista de <b>AFP</b>.Ese día, <b>cuatro delincuentes lograron introducirse en el museo más visitado del mundo</b> y <b>robar en pocos minutos joyas de la Corona francesa valoradas en unos 100 millones de dólares</b>. <b>Las piezas siguen sin aparecer</b>.Los ladrones <b>estacionaron un montacargas debajo de la Galería de Apolo</b>, subieron en una plataforma, <b>rompieron una ventana</b> y <b>usaron sierras circulares para cortar las vitrinas de vidrio</b> que contenían los tesoros.Desde el robo, <b>la seguridad del museo parisino se encuentra en el centro de las críticas</b> debido a los <b>fallos que el incidente puso de manifiesto</b>.La reja de protección <b>'es una de las medidas de emergencia decididas tras el robo'</b>, indicó el martes a AFP <b>Francis Steinbock, administrador general adjunto del museo</b>.Se están llevando a cabo <b>'reflexiones' sobre la 'seguridad de las demás ventanas'</b>, añadió el responsable.<b>La presidenta del Louvre, Laurence de Cars</b>, aseguró la semana pasada ante los <b>senadores franceses</b> que se volvería a instalar una reja <b>'antes de Navidad'</b>, y precisó que la anterior se había retirado en <b>2003-2004</b>, durante unas <b>importantes obras de restauración</b>.Otra obra importante es el <b>refuerzo de la videovigilancia en las fachadas del museo</b>. <b>'Hemos anunciado un dispositivo de un centenar de cámaras situadas alrededor del palacio'</b>, precisó Steinbock.La semana pasada, el Louvre también anunció la <b>finalización de la instalación de dispositivos antiintrusión alrededor del museo</b>.<b>Del 15 al 18 de diciembre</b>, los <b>agentes del Louvre estuvieron en huelga</b> para reclamar <b>mejores condiciones de trabajo y medios adicionales para la seguridad</b>.La movilización terminó el viernes, pero <b>continúan las negociaciones entre los sindicatos y el Ministerio de Cultura</b> para responder a las <b>preocupaciones de los agentes</b>.