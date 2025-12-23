Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 23 de diciembre

El <b>meteorólogo del Instituto de <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa),</a> Abdiel Vásquez</b>, informó que para este <b>martes 23 de diciembre de 2025</b> se prevén <b>lluvias intermitentes en el Caribe</b>, aguaceros aislados en sectores del centro del país y <b>condiciones marítimas de advertencia</b> por la intensificación de los vientos.Durante las <b>horas de la mañana</b>, se espera <b>nubosidad a lo largo del Caribe panameño</b>, generando <b>lluvias ligeras y ocasionales</b>, mientras que en el resto del territorio nacional predominarán <b>periodos de cielo parcialmente nublado con intervalos despejados</b>.Para la <b>tarde</b>, el Imhpa prevé el desarrollo de <b>aguaceros ocasionales y aislados</b> sobre la <b>cordillera de Coclé, Panamá Oeste, el norte de Panamá y la comarca Emberá</b>, mientras que en la vertiente del Caribe continuarán las <b>lluvias intermitentes</b>. El resto del país se mantendrá con <b>condiciones parcialmente nubladas</b>.En la <b>noche</b>, persistirán las <b>lluvias intermitentes en el norte de Veraguas y la Costa Abajo de Colón</b>, mientras que en el resto del territorio no se esperan condiciones meteorológicas significativas.En cuanto a las <b>temperaturas</b>, las máximas alcanzarán <b>hasta 33 °C</b> en tierras bajas de <b>Chiriquí, el centro de Veraguas y la provincia de Herrera</b>, sin descartar valores cercanos a <b>32 °C en otras regiones</b> del país.El informe también advierte sobre <b>índices de radiación ultravioleta moderados en el Caribe</b> y <b>muy altos en el Pacífico</b>, por lo que se recomienda precaución durante la exposición prolongada al sol.En el ámbito marítimo, se mantienen <b>condiciones favorables en el Pacífico Occidental</b>, mientras que rige <b>advertencia en el Caribe y en el Pacífico central y oriental</b>, debido a <b>vientos intensificados que podrían generar mar picado y oleajes de hasta 2.6 metros</b>. El <b>Aviso de Vigilancia por intensificación de los vientos y aumento del oleaje en el Caribe</b> continúa vigente, según el Imhpa.