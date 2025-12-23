Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 23 de diciembre

El meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), Abdiel Vásquez, informó que para este martes 23 de diciembre de 2025 se prevén lluvias intermitentes en el Caribe, aguaceros aislados en sectores del centro del país y condiciones marítimas de advertencia por la intensificación de los vientos.

Durante las horas de la mañana, se espera nubosidad a lo largo del Caribe panameño, generando lluvias ligeras y ocasionales, mientras que en el resto del territorio nacional predominarán periodos de cielo parcialmente nublado con intervalos despejados.

Para la tarde, el Imhpa prevé el desarrollo de aguaceros ocasionales y aislados sobre la cordillera de Coclé, Panamá Oeste, el norte de Panamá y la comarca Emberá, mientras que en la vertiente del Caribe continuarán las lluvias intermitentes. El resto del país se mantendrá con condiciones parcialmente nubladas.

En la noche, persistirán las lluvias intermitentes en el norte de Veraguas y la Costa Abajo de Colón, mientras que en el resto del territorio no se esperan condiciones meteorológicas significativas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas alcanzarán hasta 33 °C en tierras bajas de Chiriquí, el centro de Veraguas y la provincia de Herrera, sin descartar valores cercanos a 32 °C en otras regiones del país.

El informe también advierte sobre índices de radiación ultravioleta moderados en el Caribe y muy altos en el Pacífico, por lo que se recomienda precaución durante la exposición prolongada al sol.

En el ámbito marítimo, se mantienen condiciones favorables en el Pacífico Occidental, mientras que rige advertencia en el Caribe y en el Pacífico central y oriental, debido a vientos intensificados que podrían generar mar picado y oleajes de hasta 2.6 metros. El Aviso de Vigilancia por intensificación de los vientos y aumento del oleaje en el Caribe continúa vigente, según el Imhpa.