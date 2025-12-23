Petro decreta emergencia económica en Colombia ante ‘inminente crisis fiscal’

<b>El presidente de Colombia, <a href="/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego">Gustavo Petro</b>,</a> declaró el lunes al país en <b>emergencia económica por 30 días</b> ante una <b>'inminente crisis fiscal'</b>, luego de que el <b>Congreso archivara una reforma tributaria</b> con la que buscaba <b>obtener recursos adicionales para el presupuesto de 2026</b>.El <b>decreto permitirá al gobierno</b> del izquierdista <b>adoptar impuestos especiales</b> para alcanzar la meta de <b>41.000 millones de dólares</b> que, según Petro, <b>se necesitan para manejar las finanzas del país el próximo año</b>. Todavía <b>no se conocen los alcances específicos</b> que tendrá la medida ni <b>los tributos que se implementarán</b>.La <b>economía colombiana se fortalece y supera las proyecciones de los analistas</b>, que esperan una <b>subida en el PIB de entre 2,6 y 2,7%</b> hacia el final del año.Pero el <b>gasto público crece de la mano del endeudamiento</b>, sin un <b>aumento sustancial de la recaudación</b>. Entre <b>2023 y 2024, el déficit fiscal subió 2,5 puntos porcentuales</b> y analistas esperan que el indicador <b>cierre por encima del 7% en 2025</b>.Para cerrar esa brecha, <b>Petro apostó por una nueva reforma tributaria</b> que aspiraba recaudar, mediante <b>nuevos impuestos</b>, unos <b>4.000 millones de dólares</b> para añadir al <b>presupuesto nacional del próximo año</b>.Pero el <b>Congreso archivó el proyecto a inicios de este mes</b> en medio de <b>advertencias del mandatario sobre recortes a la inversión pública</b>.Según el <b>decreto firmado por Petro</b>, Colombia se encuentra ante una <b>'inminente crisis fiscal'</b> que podría ocasionar <b>'un ajuste drástico' en las finanzas del Estado</b> y afectar el <b>'bienestar de la población'</b>.<b>'El gobierno no va a dejar que se desate una crisis'</b>, afirmó el mandatario en la red social <b>X</b> luego de que el legislativo hundiera su paquete tributario. <b>'Si no hay emergencia (económica), hay recorte'</b>, adelantó.<b>Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia</b>, impulsó desde el inicio de su mandato en <b>2022</b> varias <b>reformas emblemáticas</b> al sistema <b>tributario, la salud y el trabajo</b>.Pero a <b>ocho meses de dejar el poder</b>, solo la <b>laboral y pensional</b> llegaron a ser ley.Con el <b>decreto de emergencia</b>, el gobierno espera <b>'garantizar la recuperación de los recursos que el Congreso dejó desfinanciado'</b> tras el archivo de la reforma tributaria, dijo el <b>ministro de Hacienda Germán Ávila</b>, que adelantó el anuncio el viernes en una <b>rueda de prensa</b>.