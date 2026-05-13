Panamá celebra la inclusión de Suiza al Tratado de Neutralidad del Canal

<a href="/tag/-/meta/carlos-hoyos">El vicecanciller de Panamá, Carlos Hoyos</a>, reaccionó a la decisión de Suiza de adherirse al <b>Tratado de Neutralidad del Canal</b>, confirmada este miércoles. Hoyos comentó que la confirmación de Suiza da seguimiento a la que ya hizo la semana pasada Portugal. 'Esto ha sido una grata noticia porque se ha hecho un trabajo diplomático tanto con el presidente [José Raúl Mulino] como con el canciller [Javier Martínez-Acha], así como con Brasil, que todavía tiene pendiente continuar su proceso interno', señaló Hoyos. Añadió que 'esto no solo es un reconocimiento a la importancia que tiene este <b>Tratado de Neutralidad del Canal</b>, sino también a la coyuntura actual y a lo relevante que es mantener segura la vía, siempre respetando el derecho en el mar y la libre navegación en las rutas críticas del comercio marítimo'. Para el vicecanciller, la inclusión de Suiza al tratado es 'una noticia que celebramos y agradecemos a Suiza y a Portugal por haber hecho esto'. Adelantó que en las próximas semanas y meses habrá más noticias de otros países.