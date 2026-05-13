CSS llevará servicios médicos y trámites gratuitos a Alcalde Díaz este sábado 16 de mayo

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> anunció una nueva jornada comunitaria de salud en Alcalde Díaz, donde los residentes podrán acceder gratuitamente a servicios médicos, orientación y trámites este sábado 16 de mayo de 2026.La actividad forma parte del programa 'CSS en tu Comunidad', iniciativa que busca acercar la atención y prevención médica a distintos sectores del país.<b>¿Dónde será la jornada de salud de la CSS?</b>La jornada se desarrollará en los <b>estacionamientos de la Junta Comunal de Alcalde Díaz</b>, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.Durante la actividad, los asistentes podrán recibir distintos servicios enfocados en el bienestar y prevención de enfermedades.Servicios que ofrecerá la CSS en Alcalde DíazSegún la información compartida por la entidad, la feria contará con:Servicios de saludOrientación a la comunidadTrámites y atención al usuarioLa CSS destacó que este tipo de actividades buscan facilitar el acceso de la población a atenciones básicas y procesos administrativos sin necesidad de trasladarse a otras instalaciones.<b>CSS refuerza las jornadas comunitarias en Panamá</b>En los últimos meses, la Caja de Seguro Social ha intensificado las jornadas comunitarias en diferentes puntos del país con el objetivo de promover la prevención, detección temprana y orientación médica.Las autoridades reiteraron el llamado a la población de Alcalde Díaz y áreas cercanas para aprovechar estos servicios gratuitos.