CSS llevará servicios médicos y trámites gratuitos a Alcalde Díaz este sábado 16 de mayo

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció una nueva jornada comunitaria de salud en Alcalde Díaz, donde los residentes podrán acceder gratuitamente a servicios médicos, orientación y trámites este sábado 16 de mayo de 2026.

La actividad forma parte del programa “CSS en tu Comunidad”, iniciativa que busca acercar la atención y prevención médica a distintos sectores del país.

¿Dónde será la jornada de salud de la CSS?

La jornada se desarrollará en los estacionamientos de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Durante la actividad, los asistentes podrán recibir distintos servicios enfocados en el bienestar y prevención de enfermedades.

Servicios que ofrecerá la CSS en Alcalde Díaz

Según la información compartida por la entidad, la feria contará con:

Servicios de saludOrientación a la comunidadTrámites y atención al usuario

La CSS destacó que este tipo de actividades buscan facilitar el acceso de la población a atenciones básicas y procesos administrativos sin necesidad de trasladarse a otras instalaciones.

CSS refuerza las jornadas comunitarias en Panamá

En los últimos meses, la Caja de Seguro Social ha intensificado las jornadas comunitarias en diferentes puntos del país con el objetivo de promover la prevención, detección temprana y orientación médica.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población de Alcalde Díaz y áreas cercanas para aprovechar estos servicios gratuitos.