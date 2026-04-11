Feria de salud gratis en San Miguelito este 12 de abril: servicios, lugar y horario

La Región de Salud de San Miguelito anunció la realización de una gran jornada de salud gratuita, dirigida a residentes del sector y comunidades cercanas, con el objetivo de acercar servicios médicos esenciales a la población.

La actividad se llevará a cabo el domingo 12 de abril de 2026 en la Escuela Gabriel Lewis Galindo, ubicada en el área de Las Trancas, corregimiento de Rufina Alfaro, en San Miguelito.

Horario y acceso: lo que debes saber

La jornada iniciará desde las 7:30 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, aunque la admisión de pacientes será únicamente hasta las 11:30 a.m., por lo que se recomienda asistir temprano para asegurar atención.

El evento es completamente gratuito, como parte de las iniciativas del Gobierno Nacional bajo el programa “Panamá con salud y bienestar”.

Servicios médicos disponibles en la jornada

Durante esta jornada, los asistentes podrán acceder a una amplia gama de servicios de salud sin costo, incluyendo atención en medicina general, pediatría y esquemas completos de vacunación.

Además, se estarán realizando controles básicos como toma de presión arterial, peso y talla, así como pruebas de laboratorio como glicemia y hemoglobina.

También habrá entrega de medicamentos a través de farmacia, atención odontológica y orientación en temas de nutrición y salud preventiva.

El evento también incluye servicios menos comunes en este tipo de jornadas, como medicina veterinaria enfocada en desparasitación de mascotas, asesoría legal, apoyo en salud mental con psiquiatría y promoción de la salud comunitaria.