Buques de guerra de Estados Unidos cruzan el estrecho de Ormuz para desminarlos

Dos destructores de la Armada estadounidense cruzaron este sábado 11 de abril el estrecho de Ormuz para una operación de retirada de minas iraníes en el estratégico paso, dijo el Comando Central (Centcom) de Estados Unidos.

Más temprano, el presidente Donald Trump dijo que Washington había comenzado a “desbloquear” esta vía vital para el comercio mundial de hidrocarburos.

Esta operación se da en momentos en que Irán y Estados Unidos comienzan negociaciones de paz en Islamabad.

“Hoy iniciamos el proceso de establecer un nuevo pasaje y pronto compartiremos esta ruta segura con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio”, dijo el comandante del Cetcom, Brad Cooper.

Los destructores lanzamisiles USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy participan en la operación. El Centcom señaló que “fuerzas adicionales de Estados Unidos, incluidos drones submarinos”, se sumarán en los próximos días.

La operación se realizó sin coordinación con las autoridades iraníes, según informó el medio estadounidense Axios.

Trump afirmó que Estados Unidos había iniciado “el proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros”, escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

“Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos”, añadió.

Irán bloqueó el paso de la gran mayoría de buques por el estrecho de Ormuz como respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, y en teoría la reapertura de esta vía era una de las condiciones del alto al fuego acordado entre Washington y Teherán anunciado el martes.

Trump también criticó a los medios de comunicación que aseguran que Irán está ganando la guerra contra Estados Unidos, “cuando en realidad todo el mundo sabe que están PERDIENDO, y PERDIENDO A LO GRANDE”.

“Lo único que tienen a su favor es la amenaza de que un barco pueda ‘chocar’ contra una de sus minas marinas” en el estrecho de Ormuz, aseguró el presidente.

Trump también dijo que toda la flota de barcos minadores iraní, compuesta por 28 naves, “yace en el fondo del mar” por los ataques estadounidenses.