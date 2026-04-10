Trump advierte ataques si falla la negociación; Teherán exige alto el fuego en el Líbano

La tarde de este viernes, los negociadores iraníes llegaron a la capital paquistaní de Islamabad, donde tendrá lugar la primera reunión con los delegados estadounidenses, en el marco de las conversaciones tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Antes de partir al encuentro, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se mostró “positivo” sobre los posibles resultados de las conversaciones. Una postura conciliadora en contraste con la del presidente Donald Trump, quien volvió a amenazar con acciones militares si las conversaciones en curso fracasan. “Los iraníes parecen no darse cuenta de que no tienen más opciones que extorsionar al mundo a corto plazo usando las vías fluviales internacionales”, dijo en una entrevista concedida al New York Times.

Además, insistió en que el control iraní sobre el estrecho de Ormuz, cerrado parcialmente —paso a naciones aliadas y neutrales, y prohibido para países considerados hostiles—, sería su “única carta” de negociación.

Y es que este estratégico paso marítimo se ha convertido en el principal dolor de cabeza del magnate inmobiliario, tras anunciar en al menos una decena de ocasiones la “destrucción” de Irán. Sin embargo, en el terreno militar ni diplomático este escenario se ha materializado, mientras Teherán continúa manteniendo el control sobre el estrecho.

La reunión se da en medio de una escalada de tensiones tras el alto el fuego, sobre todo por los ataques israelíes al Líbano, bajo la justificación de combatir a los aliados de Teherán en el país árabe, las milicias de Hezbolá; bombardeos que solo esta semana acabaron con la vida de más de 350 personas, incluidos niños.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, señaló en sus redes sociales que aún quedaban por implementarse puntos del acuerdo alcanzado entre las partes como condición previa a la negociación; entre ellos, el cese de las hostilidades en Líbano y el levantamiento del bloqueo de los activos iraníes, que se estiman entre 100 y 120 millones de dólares congelados en el extranjero debido a las sanciones estadounidenses.

En cuanto a los puntos clave puestos sobre la mesa por Irán para la negociación, se encuentra el reconocimiento de la soberanía iraní sobre Ormuz, así como el retiro de las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas en bases en las naciones del golfo Pérsico, Irak y el propio Israel.

Igualmente, piden reparaciones económicas por los daños causados durante el conflicto y el reconocimiento del derecho de Irán a enriquecer uranio con fines pacíficos; esto último, algo que Trump ya adelantó que no aceptará.

En el marco de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, la presidencia del Líbano anunció ayer que el próximo martes se celebrarán en Washington conversaciones entre representantes libaneses e israelíes.

La reacción internacional crece tras los ataques israelíes en Líbano. Pakistán afirmó que el país está incluido en la tregua, aunque Trump y Netanyahu lo niegan. Líderes europeos condenaron la ofensiva, mientras España la calificó de “intolerable”. Italia, Qatar, Turquía, la ONU y la Cruz Roja alertaron sobre el riesgo humanitario y regional.