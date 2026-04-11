1 de mayo en Panamá: ¿habrá puente y cómo se paga si trabajas?

El 1 de mayo, Día del Trabajador, caerá este año en viernes en Panamá, consolidándose como uno de los feriados nacionales más relevantes y esperados por trabajadores del sector público y privado.

Se trata de un día de descanso obligatorio y remunerado, establecido por la ley laboral panameña, lo que significa que la mayoría de las personas no deben laborar en esa fecha.

Sin embargo, también surgen dudas sobre qué ocurre en los casos donde sí se trabaja.

¿Cómo se paga si trabajas el 1 de mayo?

Si por razones laborales te corresponde trabajar ese viernes 1 de mayo, el empleador debe pagar un recargo adicional.

La ley establece que este día se remunera con un 150% adicional sobre el salario diario, lo que equivale aproximadamente a recibir 2.5 veces el pago normal por ese día trabajado.

Este monto incluye tanto el salario base como el recargo por tratarse de un día de descanso obligatorio.

¿Hay derecho a otro día libre?

Sí. Además del pago adicional, quienes trabajen el 1 de mayo tienen derecho a un día de descanso compensatorio, que debe otorgarse dentro de la misma semana.

Este punto es clave y muchas veces no se cumple correctamente, por lo que es importante conocerlo.