Ministerio de Cultura abre concursos literarios: fechas, premios y cómo participar

El Ministerio de Cultura de Panamá lanzó una nueva convocatoria nacional que busca impulsar la escritura y descubrir talento emergente en todo el país, con una serie de concursos literarios dirigidos a niños, jóvenes y escritores en formación.

La iniciativa reúne algunos de los certámenes más importantes del ámbito cultural panameño, consolidándose como una oportunidad clave para quienes desean abrirse camino en el mundo de la literatura.

Concursos literarios disponibles en Panamá

La convocatoria incluye seis premios que abarcan distintos géneros y categorías, permitiendo la participación desde estudiantes de primaria hasta escritores jóvenes y adultos.

Entre los concursos destacan el Cuento Infantil Medio Pollito, dirigido a estudiantes de IV a VI grado, así como el Concurso de Cuento Juvenil Rosa María Britton, enfocado en jóvenes de VII a XII grado.

También forman parte de la convocatoria el Premio de Narrativa Ariel Barría, el Concurso de Poesía Joven Gustavo Batista, el Premio Literario Pedro Correa y el Premio de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín, cada uno con enfoques específicos que van desde el cuento hasta la poesía y la novela.

Fechas clave que debes tener en cuenta

El calendario de inscripciones ya está en marcha y tiene fechas límite escalonadas durante mayo y junio de 2026.

El concurso Medio Pollito estará abierto hasta el 15 de mayo, mientras que el Rosa María Britton recibirá trabajos hasta el 22 de mayo. Por su parte, el concurso de poesía Gustavo Batista cerrará el 29 de mayo, seguido del premio Changmarín el 1 de junio.

En tanto, el Premio Ariel Barría tendrá como fecha límite el 4 de junio, y el Premio Pedro Correa cerrará el 5 de junio, siendo uno de los últimos en recibir propuestas.

¿Cómo participar?

Los interesados deberán enviar sus obras al correo oficial letras@micultura.gob.pa, cumpliendo con las bases establecidas para cada concurso.

Para conocer todos los requisitos, categorías y condiciones, se recomienda consultar el sitio web oficial del Ministerio de Cultura, donde se encuentran los detalles completos de cada convocatoria.