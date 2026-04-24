CSS realizará vacunación casa por casa en todo el país hasta al 30 de abril

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el despliegue de jornadas de vacunación casa por casa en todo el país del 23 al 30 de abril, como parte de la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas.

La estrategia contempla el recorrido de equipos de salud en sectores previamente identificados, además de la habilitación de puestos fijos y la atención en centros escolares, hogares de ancianos y pacientes del grupo SADI, con el objetivo de ampliar la cobertura de inmunización.

Esta iniciativa se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Salud de Panamá bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia, métele un gol al sarampión, vacúnate”, con el propósito de garantizar el acceso a las vacunas en comunidades de todo el país.