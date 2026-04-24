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CSS realizará vacunación casa por casa en todo el país hasta al 30 de abril

Panamá refuerza vacunación con dosis contra influenza y sarampión
Panamá refuerza vacunación con dosis contra influenza y sarampión Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/04/2026 15:17
Vacunas contra influenza, neumococo y sarampión forman parte de la jornada de inmunización en todo el país.

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el despliegue de jornadas de vacunación casa por casa en todo el país del 23 al 30 de abril, como parte de la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas.

La estrategia contempla el recorrido de equipos de salud en sectores previamente identificados, además de la habilitación de puestos fijos y la atención en centros escolares, hogares de ancianos y pacientes del grupo SADI, con el objetivo de ampliar la cobertura de inmunización.

Esta iniciativa se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Salud de Panamá bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia, métele un gol al sarampión, vacúnate”, con el propósito de garantizar el acceso a las vacunas en comunidades de todo el país.

La CSS pone a disposición vacunas clave para prevenir enfermedades

Las autoridades informaron que las dosis disponibles incluyen vacunas contra la influenza, neumococo 20, sarampión (MR), entre otras contempladas en el esquema nacional. Aunque la jornada prioriza a adultos mayores, niños menores de cinco años y mujeres embarazadas, cualquier persona podrá acudir a vacunarse.

La CSS recordó a la población la importancia de presentar su tarjeta de vacunación; en caso de no contar con ella, se emitirá una nueva para asegurar el control del esquema.

Con esta jornada, la institución busca fortalecer las acciones de prevención y asegurar el acceso equitativo a los servicios de inmunización en todo el territorio nacional.

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