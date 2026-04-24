CSS realizará vacunación casa por casa en todo el país hasta al 30 de abril

Las autoridades informaron que las dosis disponibles incluyen vacunas contra la influenza, neumococo 20, sarampión (MR), entre otras contempladas en el esquema nacional. Aunque la jornada prioriza a adultos mayores, niños menores de cinco años y mujeres embarazadas, cualquier persona podrá acudir a vacunarse.La CSS recordó a la población la importancia de presentar su tarjeta de vacunación; en caso de no contar con ella, se emitirá una nueva para asegurar el control del esquema.Con esta jornada, la institución busca fortalecer las acciones de prevención y asegurar el acceso equitativo a los servicios de inmunización en todo el territorio nacional.