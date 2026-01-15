  1. Inicio
CSS despliega vigilancia médica para bananeros en Bocas del Toro y apunta a expansión nacional

La CSS prevé escalar el modelo para incluir progresivamente a otros colectivos con alta exposición a riesgos en todo el país.
Por
Darine Waked
  • 15/01/2026 13:24
La iniciativa amplía controles clínicos, detecta peligros laborales y garantiza seguimiento sanitario para miles de jornaleros caribeños, con miras a replicarse en actividades productivas vulnerables

La Caja de Seguro Social (CSS) puso en marcha un programa de vigilancia médica ocupacional enfocado en trabajadores bananeros de Bocas del Toro, con el objetivo de prevenir enfermedades laborales, detectar riesgos ocupacionales y acercar servicios de salud directamente a los centros de trabajo. La iniciativa prioriza salud ocupacional, prevención, equidad sanitaria y protección del trabajador.

El plan se sustenta en lo dispuesto por la ley bananera y sus reformas a la Ley 51, que establecen como prioridad la salvaguarda de la salud de este sector productivo. A través de evaluaciones periódicas, el programa permitirá identificar peligros asociados al entorno laboral y activar acciones preventivas oportunas.

La Ley Bananera y sus reformas a la Ley 51 establecen la protección prioritaria de la salud de los trabajadores del sector, sirviendo de base legal para los programas de vigilancia médica ocupacional.
Aunque la fase inicial se concentra en la actividad bananera, la CSS prevé escalar el modelo para incluir progresivamente a otros colectivos con alta exposición a riesgos en todo el país, como parte de una política pública orientada a reducir brechas en el acceso a la atención ocupacional.

Según el cronograma, en enero de 2026 se cubrirá una población inicial de 1,660 trabajadores, mientras que en febrero una segunda etapa elevará el alcance a 3,400 personas. La meta es evaluar al 100 % de la población objetivo en un máximo de seis meses, establecer una línea base clínica y asegurar seguimiento continuo, con especial atención a quienes presentan mayor vulnerabilidad.

La Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional lideró la iniciativa con la misión de disminuir el constante riesgo que el sector bananero experimenta.
La iniciativa, liderada por la Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional de la CSS, responde a la exposición constante del sector a riesgos químicos, físicos, ergonómicos, mecánicos y psicosociales, derivados del uso de sustancias, jornadas prolongadas bajo altas temperaturas, posturas forzadas, movimientos repetitivos y manipulación de cargas.

Con este despliegue, la institución refuerza su compromiso con la prevención y el acceso equitativo a servicios especializados, colocando la salud del trabajador en el centro de la agenda pública.

