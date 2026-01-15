CSS despliega vigilancia médica para bananeros en Bocas del Toro y apunta a expansión nacional

Aunque la fase inicial se concentra en la actividad bananera, la CSS prevé <b>escalar el modelo</b> para incluir progresivamente a <b>otros colectivos con alta exposición a riesgos</b> en todo el país, como parte de una política pública orientada a reducir brechas en el acceso a la atención ocupacional.Según el cronograma, <b>en enero de 2026</b> se cubrirá una población inicial de <b>1,660 trabajadores</b>, mientras que <b>en febrero</b> una segunda etapa elevará el alcance a <b>3,400 personas</b>. La meta es <b>evaluar al 100 %</b> de la población objetivo <b>en un máximo de seis meses</b>, establecer una <b>línea base clínica</b> y asegurar <b>seguimiento continuo</b>, con especial atención a quienes presentan mayor vulnerabilidad.<b>Video de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/videos/video-benicio-robinson-hay-un-abuso-con-los-trabajadores-bananeros-y-nadie-ha-velado-por-sus-derecho-DP17811064" target="_blank">Benicio Robinson: `Hay un abuso con los trabajadores bananeros y nadie ha velado por sus derechos´</a></b>