CSS traslada la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional a Calidonia

La Caja de Seguro Social (CSS) informa que, a partir del lunes 8 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional funcionará en su nueva sede, ubicada en el octavo piso del Centro Nacional Especializado en Salud y Seguridad de los Trabajadores 'Dr. Francisco Díaz Mérida', en el edificio de la antigua Renta 5, en Calidonia.<b>Cronograma de traslado:</b>Lunes 8 de septiembre: Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, Departamento de Docencia, Relaciones Públicas, Promoción y Prevención, y Jefatura de Planificación y Gestión.Martes 9 de septiembre: Jefatura de Seguridad, Higiene y Ergonomía, Protección y Administración de Radiología.Miércoles 10 de septiembre: Jefatura de Incapacidad Prolongada, Comisiones Médico Calificadoras y Subdirección Nacional de Salud y Administración de Seguridad Ocupacional.Durante los días lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de septiembre, la atención de las Comisiones Médico Calificadoras se ofrecerá de manera regular en la actual sede. A partir del jueves 11 de septiembre, los servicios estarán disponibles en horario habitual en la nueva ubicación.<i>'La CSS reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios, ofreciendo instalaciones modernas, seguras y equipadas con tecnología de punta para garantizar una atención de calidad a los trabajadores'</i>, escribió la entidad en un comunicado.