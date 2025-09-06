CSS traslada la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional a Calidonia

La Caja de Seguro Social (CSS) informa que, a partir del lunes 8 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional funcionará en su nueva sede, ubicada en el octavo piso del Centro Nacional Especializado en Salud y Seguridad de los Trabajadores “Dr. Francisco Díaz Mérida”, en el edificio de la antigua Renta 5, en Calidonia.

Cronograma de traslado:

Lunes 8 de septiembre: Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, Departamento de Docencia, Relaciones Públicas, Promoción y Prevención, y Jefatura de Planificación y Gestión.

Martes 9 de septiembre: Jefatura de Seguridad, Higiene y Ergonomía, Protección y Administración de Radiología.

Miércoles 10 de septiembre: Jefatura de Incapacidad Prolongada, Comisiones Médico Calificadoras y Subdirección Nacional de Salud y Administración de Seguridad Ocupacional.

Durante los días lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de septiembre, la atención de las Comisiones Médico Calificadoras se ofrecerá de manera regular en la actual sede. A partir del jueves 11 de septiembre, los servicios estarán disponibles en horario habitual en la nueva ubicación.

“La CSS reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios, ofreciendo instalaciones modernas, seguras y equipadas con tecnología de punta para garantizar una atención de calidad a los trabajadores”, escribió la entidad en un comunicado.