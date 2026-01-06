Inscríbete en los cursos de Verano 2026 de la Ciudad de las Artes: formulario de inscripción aquí

El Ministerio de Cultura, a través de la Ciudad de las Artes, abrió la Convocatoria Verano 2026, dirigida a niños, jóvenes y adultos interesados en formarse en distintas disciplinas artísticas. Los cursos se desarrollarán del 12 de enero al 11 de febrero en horarios matutino, vespertino y nocturno, y las inscripciones serán digitales del 5 al 10 de enero, con cupos limitados mediante formulario de inscripción.La oferta académica incluye áreas como artes plásticas, artes tecnológicas, música, danza, teatro, folklore, atención a la diversidad y multidisciplinas, con programas dirigidos tanto a principiantes como a niveles avanzados y es totalmente gratis.<b>Artes plásticas - <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIDnLEFrz52RTkcNk1bT4k_7T7Yq8-BTnR7aac6EutrWAxtQ/viewform" target="_blank">Formulario de inscripción AQUÍ: </a></b>Incluye talleres de:- Dibujo y pintura (acrílica y acuarela)- Arteterapia (inclusivo)- Confección de máscaras- Escultura en papel- Historia del arte- Modelado de arcilla y plastilina- Pintura en botella- Puntillismo (inclusivo)<b>Artes tecnológicas - <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHarKtnsiiDHv_7VmtuFWFatF2Y2sLZVsgXBobKDgzdgCj-Q/viewform" target="_blank">Formulario de inscripción AQUÍ </a></b>Propuestas orientadas a la creatividad digital:- Diseño de moda- Diseño gráfico- Edición de video- Fotografía<b>Danza - <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScChnJeSA-K9_G7hRiRGd_hqDWkRm5l07vv1_jcXIenW9r2nw/viewform" target="_blank">Formulario de inscripción AQUÍ</a></b>Amplia gama para niños, jóvenes y adultos:- Ballet- Belly dance- Break dance- Danza contemporánea- Danzaterapia (inclusivo)- Flamenco- Jazz- Pre-ballet- Ritmos latinos- Urbano/afro/hip hop- Expresión corporal<b>Folklore</b>Conservación de la tradición panameña:- Canto, saloma y grito- Danza Congo- Danzas y bailes tradicionales- Diablicos sucios <b>Música - <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXs0CbUiH5Co80ctIyjYODQ-NJ7dLJm4egLa_n_IpkXC0Lgg/viewform" target="_blank">Formulario de inscripción AQUÍ</a></b><b>Programas por edades y niveles:</b>Iniciación musical (3 a 5 años)Flauta dulce (8 a 12 años)Violín (6 a 8 años)Orquesta infantil<b>De nivel inicial a avanzado para niños, jóvenes y adultos:</b>- Canto y expresión corporal- Violín, viola, violonchelo, contrabajo- Trompeta, trombón, corno francés- Flauta, clarinete, saxofón, guitarra- Percusión y percusión folclórica- Tuba y eufonio<b>Niveles avanzados:</b>- Piccolo, clarinete alto, bajo, fagot, oboe, banda y orquesta<b>Teatro - <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF0wo9AmtnSimwj3YsjOSa-YG8iPFHwzGc9vFmatp5c6c_KA/viewform" target="_blank">Formulario de Inscripción AQUÍ</a></b>- Formación escénica integral:- Actuación para cine y series- Audiciones- Creación de personajes- Canto para teatro musical- Combate escénico- Doblaje y locución- Improvisación- Dramaturgia- Maquillaje escénico- Teatro de títeres- Vestuario teatral<b>Atención a la diversidad - <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXs0CbUiH5Co80ctIyjYODQ-NJ7dLJm4egLa_n_IpkXC0Lgg/viewform" target="_blank">Formulario de inscripción AQUÍ</a></b>Propuestas inclusivas para distintas edades:- Banda rítmica infantil y juvenil- Percusión avanzada- Coro inicial y coro juvenil- Teatro infantil y juvenil- Arte infantil y juvenil- Danza infantil, juvenil y ensamble<b>Multidisciplinas - <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9U2ZFPQIDINtwiE6p6M08abBjpOx-qZ0oIgSniPiGn1q5ZA/viewform" target="_blank">Formularios de inscripción AQUÍ</a></b>- Espacios formativos complementarios:- Alfabetización digital- Celumetraje- Yoga- Coordinación y producción de eventos artísticos- Hidroponía- Esgrima artístico- Iluminotecnia - Modelaje- Lengua de señas panameñas- Oratoria y dominio escénico- Mercadeo digital y branding- Pasaporte a la lecturaLas autoridades recuerdan que los cupos son limitados y que el formulario de inscripción digital estará disponible del 5 al 10 de enero. Esta convocatoria busca promover la participación ciudadana, fortalecer la educación artística y brindar alternativas formativas durante la temporada de verano.