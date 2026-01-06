  1. Inicio
Información útil

Inscríbete en los cursos de Verano 2026 de la Ciudad de las Artes: formulario de inscripción aquí

Por
Laura Chang
  • 06/01/2026 10:22
La oferta académica incluye áreas como artes plásticas, artes tecnológicas, música, danza, teatro, folklore, atención a la diversidad y multidisciplinas

El Ministerio de Cultura, a través de la Ciudad de las Artes, abrió la Convocatoria Verano 2026, dirigida a niños, jóvenes y adultos interesados en formarse en distintas disciplinas artísticas. Los cursos se desarrollarán del 12 de enero al 11 de febrero en horarios matutino, vespertino y nocturno, y las inscripciones serán digitales del 5 al 10 de enero, con cupos limitados mediante formulario de inscripción.

La oferta académica incluye áreas como artes plásticas, artes tecnológicas, música, danza, teatro, folklore, atención a la diversidad y multidisciplinas, con programas dirigidos tanto a principiantes como a niveles avanzados y es totalmente gratis.

Artes plásticas - Formulario de inscripción AQUÍ:

Incluye talleres de:

- Dibujo y pintura (acrílica y acuarela)

- Arteterapia (inclusivo)

- Confección de máscaras

- Escultura en papel

- Historia del arte

- Modelado de arcilla y plastilina

- Pintura en botella

- Puntillismo (inclusivo)

Artes tecnológicas - Formulario de inscripción AQUÍ

Propuestas orientadas a la creatividad digital:

- Diseño de moda

- Diseño gráfico

- Edición de video

- Fotografía

Danza - Formulario de inscripción AQUÍ

Amplia gama para niños, jóvenes y adultos:

- Ballet

- Belly dance

- Break dance

- Danza contemporánea

- Danzaterapia (inclusivo)

- Flamenco

- Jazz

- Pre-ballet

- Ritmos latinos

- Urbano/afro/hip hop

- Expresión corporal

Folklore

Conservación de la tradición panameña:

- Canto, saloma y grito

- Danza Congo

- Danzas y bailes tradicionales

- Diablicos sucios

Música - Formulario de inscripción AQUÍ

Programas por edades y niveles:

Iniciación musical (3 a 5 años)

Flauta dulce (8 a 12 años)

Violín (6 a 8 años)

Orquesta infantil

De nivel inicial a avanzado para niños, jóvenes y adultos:

- Canto y expresión corporal

- Violín, viola, violonchelo, contrabajo

- Trompeta, trombón, corno francés

- Flauta, clarinete, saxofón, guitarra

- Percusión y percusión folclórica

- Tuba y eufonio

Niveles avanzados:

- Piccolo, clarinete alto, bajo, fagot, oboe, banda y orquesta

Teatro - Formulario de Inscripción AQUÍ

- Formación escénica integral:

- Actuación para cine y series

- Audiciones

- Creación de personajes

- Canto para teatro musical

- Combate escénico

- Doblaje y locución

- Improvisación

- Dramaturgia

- Maquillaje escénico

- Teatro de títeres

- Vestuario teatral

Atención a la diversidad - Formulario de inscripción AQUÍ

Propuestas inclusivas para distintas edades:

- Banda rítmica infantil y juvenil

- Percusión avanzada

- Coro inicial y coro juvenil

- Teatro infantil y juvenil

- Arte infantil y juvenil

- Danza infantil, juvenil y ensamble

Multidisciplinas - Formularios de inscripción AQUÍ

- Espacios formativos complementarios:

- Alfabetización digital

- Celumetraje

- Yoga

- Coordinación y producción de eventos artísticos

- Hidroponía

- Esgrima artístico

- Iluminotecnia

- Modelaje

- Lengua de señas panameñas

- Oratoria y dominio escénico

- Mercadeo digital y branding

- Pasaporte a la lectura

Las autoridades recuerdan que los cupos son limitados y que el formulario de inscripción digital estará disponible del 5 al 10 de enero. Esta convocatoria busca promover la participación ciudadana, fortalecer la educación artística y brindar alternativas formativas durante la temporada de verano.

