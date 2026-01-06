  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Prohíjan proyecto que apoya a las Juntas de Carnaval

La iniciativa del diputado Manuel Cohen Salerno busca garantizar apoyo económico estatal a las Juntas de Carnaval legalmente reconocidas.
La iniciativa del diputado Manuel Cohen Salerno busca garantizar apoyo económico estatal a las Juntas de Carnaval legalmente reconocidas. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 06/01/2026 10:47
El anteproyecto de Ley 267 establece un respaldo anual del Estado a las Juntas de Carnaval por su impacto cultural y económico

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional prohijó una iniciativa presentada por el diputado Manuel Cohen Salerno que plantea otorgar apoyo económico anual a las Juntas de Carnaval, con el objetivo de fortalecer una de las festividades con mayor impacto cultural y económico en Panamá.

La iniciativa cuenta con el respaldo de varios diputados como copatrocinadores y busca crear un marco legal que permita asignar recursos públicos de manera anual y transparente a las organizaciones comunitarias encargadas de organizar los carnavales, principalmente en el interior del país, así como en sectores como Gatuncillo, Taboga y Chepo.

Un motor económico y cultural

En la exposición de motivos, el anteproyecto subraya que el Carnaval es una de las festividades más representativas del país, con un impacto económico que puede superar los 300 millones de dólares, según estimaciones de la Autoridad de Turismo de Panamá. La actividad dinamiza sectores como el turismo, la hotelería, el comercio y el transporte, además de generar empleos temporales y movimiento económico en comunidades fuera del área metropolitana.

El documento también resalta el valor cultural de la festividad, al fomentar la identidad regional, la participación comunitaria y la preservación de expresiones artísticas y musicales propias de cada región.

Diputado Manuel Cohen Salerno, proponente de la iniciativa.
Diputado Manuel Cohen Salerno, proponente de la iniciativa.

Dificultades financieras de las juntas

De acuerdo con la propuesta, las Juntas de Carnaval enfrentan cada año limitaciones financieras para cubrir los costos de logística, seguridad, contratación de artistas, comparsas y promoción. Ante la ausencia de un respaldo legal permanente, estas organizaciones dependen de aportes privados o apoyos estatales ocasionales.

El anteproyecto plantea que esta situación afecta la planificación y sostenibilidad de las festividades, pese a su impacto positivo en la economía local.

Criterios, uso y fiscalización de fondos

La iniciativa establece que el apoyo económico sería canalizado a través del Órgano Ejecutivo, por medio de la Autoridad de Turismo de Panamá, que deberá incluir una partida presupuestaria anual específica. La asignación de los fondos se basaría en criterios como la antigüedad de la junta, el impacto cultural del evento, la cantidad de visitantes, la capacidad organizativa y el historial de transparencia.

Las asociaciones beneficiadas estarán obligadas a presentar informes financieros y comprobantes de gastos dentro de los 60 días posteriores a la culminación del Carnaval, como parte de los mecanismos de rendición de cuentas.

Etapa legislativa

Tras su prohijamiento, el anteproyecto de Ley N.° 267 deberá ser discutido en primer debate dentro de la comisión. De avanzar, pasará al pleno de la Asamblea Nacional para su análisis.

De ser aprobado, el Ejecutivo tendrá un plazo de hasta 90 días calendario para reglamentar la ley, lo que definiría los procedimientos para la asignación y supervisión de los recursos.

VIDEOS
Lo Nuevo