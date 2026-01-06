Prohíjan proyecto que apoya a las Juntas de Carnaval

<b>La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la<a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional"> Asamblea Nacional</b> </a>prohijó una iniciativa presentada por e<b>l diputado Manuel Cohen Salerno </b>que plantea otorgar apoyo económico anual a las Juntas de Carnaval, con el objetivo de fortalecer una de las festividades con mayor impacto cultural y económico en Panamá.La iniciativa cuenta con el respaldo de varios diputados como copatrocinadores y busca crear un marco legal que permita asignar recursos públicos de manera anual y transparente a las organizaciones comunitarias encargadas de organizar los carnavales, principalmente en el interior del país, así como en sectores como Gatuncillo, Taboga y Chepo.