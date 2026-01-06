Prohíjan proyecto que apoya a las Juntas de Carnaval

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional prohijó una iniciativa presentada por el diputado Manuel Cohen Salerno que plantea otorgar apoyo económico anual a las Juntas de Carnaval, con el objetivo de fortalecer una de las festividades con mayor impacto cultural y económico en Panamá. La iniciativa cuenta con el respaldo de varios diputados como copatrocinadores y busca crear un marco legal que permita asignar recursos públicos de manera anual y transparente a las organizaciones comunitarias encargadas de organizar los carnavales, principalmente en el interior del país, así como en sectores como Gatuncillo, Taboga y Chepo.

Un motor económico y cultural En la exposición de motivos, el anteproyecto subraya que el Carnaval es una de las festividades más representativas del país, con un impacto económico que puede superar los 300 millones de dólares, según estimaciones de la Autoridad de Turismo de Panamá. La actividad dinamiza sectores como el turismo, la hotelería, el comercio y el transporte, además de generar empleos temporales y movimiento económico en comunidades fuera del área metropolitana. El documento también resalta el valor cultural de la festividad, al fomentar la identidad regional, la participación comunitaria y la preservación de expresiones artísticas y musicales propias de cada región.

Dificultades financieras de las juntas De acuerdo con la propuesta, las Juntas de Carnaval enfrentan cada año limitaciones financieras para cubrir los costos de logística, seguridad, contratación de artistas, comparsas y promoción. Ante la ausencia de un respaldo legal permanente, estas organizaciones dependen de aportes privados o apoyos estatales ocasionales.