Diosdado Cabello e hijo de Maduro enfrentan procesos en el Distrito Sur de Nueva York, según fiscal Bondi

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, aseguró en una entrevista con la cadena Fox News que los casos contra Nicolás Maduro Guerra y Diosdado Cabello se encuentran actualmente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrentarán procesos judiciales, al tiempo que advirtió que podrían presentarse cargos adicionales en otras jurisdicciones estadounidenses.

“Están en la Corte del Distrito Sur de Nueva York ahora mismo, y déjenme decirles que todo lo demás todavía está en la mesa”, afirmó Bondi, al subrayar que las investigaciones no se limitan únicamente a ellos, sino que también involucran a otros coacusados ya encarcelados y relacionados a Nicolás Maduro Moros.

La fiscal general señaló que las autoridades estadounidenses han logrado desmantelar parte de la estructura criminal de Venezuela mediante el encarcelamiento de figuras clave.

En ese contexto, mencionó que Maduro enfrenta múltiples cargos y que otros implicados, como alias Niño Guerrero, identificado como jefe de una organización terrorista extranjera radicada en Venezuela.

La funcionaria sostuvo que los acusados deben permanecer tras las rejas por la gravedad de los delitos que se les atribuyen.

“Estas personas deben quedarse detrás de las barras. Son responsables de la pérdida de tantas vidas” estadounidenses, declaró, al tiempo que los calificó como narcotraficantes de alto nivel.

“Estos no son negociadores de drogas de nivel de calle. Son narcotraficantes”, concluyó.