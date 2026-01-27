  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Tercer pago del Pase-U 2025: Ifarhu detalla las regiones que cobran este 28 de enero

El Ifarhu anuncia las regiones que cobran este 28 de enero
El Ifarhu anuncia las regiones que cobran este 28 de enero Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/01/2026 11:33
El Ifarhu sigue con los desembolsos del tercer pago del Pase-U 2025 en Coclé, Herrera y otras áreas.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que continuará con el desembolso correspondiente al tercer pago del programa PASE-U 2025 en las regionales de Coclé, Aguadulce, Herrera y la Comarca Emberá Wounán.

La entidad detalló que los pagos se estarán realizando en un horario de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, por lo que recomendó a los acudientes y beneficiarios acudir con tiempo y portar la documentación requerida.

Para retirar el beneficio, los estudiantes deberán presentar una copia del boletín de calificaciones hasta el tercer trimestre de 2025, además de su cédula física vigente y en buen estado. En el caso de los menores de edad, será obligatorio presentar la cédula del acudiente registrado, la cual será verificada junto con la del estudiante.

El Ifarhu recordó que los beneficiarios deben cumplir con el promedio académico mínimo establecido por ley: 3.0 en el nivel primario y un promedio mínimo de 3.0 por asignatura en los niveles de premedia y media, conforme al Decreto Ejecutivo No. 1537 del 19 de agosto de 2021.

Asimismo, la institución indicó que, si el acudiente o representante legal no puede asistir al centro de pago, podrá autorizar a otra persona mediante una nota de autorización. En ese caso, será necesario presentar copias legibles de las cédulas del representante, del estudiante y de la persona designada.

Ifarhu detalla los centros de pago disponibles el miércoles 28 de enero

Entre los centros de pago del miércoles 28 de enero se encuentran:

HERRERA

-Gimnasio Col. Rafael Quintero Villareal

-Salón José Alcibiades Espinosa - Feria de Ocú

-Cancha Municipal de Santa María

-Casa del Pueblo de Los Canelos

-Cancha Municipal del Limón

-Cancha Municipal de Parita

-Cancha de la escuela Ildaura Vieto

-Cancha Municipal de Pesé

-CEBG Los Pozos

-Escuela Cruce de Santa Clara

-Cancha Municipal de Los Pozos

-Escuela Gloriela N. Barría

Cancha Municipal de Las Minas

DIRECCIÓN COMARCAL EMBERÁ - OFICINA DE ENLACE SAMBÚ CÉMACO

-Cancha de Puerto Indio

-Escuela Río Tigre

-Escuela Boca de Trampa

-Escuela Dozaque Purú

-Escuela El Común

-Escuela Tesca de Villa Nueva

-Escuela La Esperanza

-Escuela Isidro Guainora

AGENCIA REGONAL DE AGUADULCE

-IPT Omar Torrijos Herrera

-Casa del Pueblo Tiburón

-Casa del Pueblo Olá

-Casa del Pueblo de Aguadulce

-Infoplaza de Junta Comunal El Cristo

DIRECCIÓN REGIONAL DE COCLÉ

-Colegio Ángel María Herrera

-CEBG Clelia F. Martínez

-CEBG Federico Zúñiga

-IPT Leonila Pinzón

-CEBG Siméon Conte

-CEBG Sofía Quirós

-CEBG Rubén Darío

-CEBG Santo Domingo

-Colegío San Agustín

-Oficina del Ifarhu

-IPT El Copé

-CEBG Ana Julia Silva

-Casa Comunal de La Pintada

-Cancha Municipal de La Pintada

-CEBG Cascajal

-Ifarhu Coclesito

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

VIDEOS
Lo Nuevo