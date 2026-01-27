Decisión de la Corte mantiene sociedades como “testaferros”

Barsallo hizo hincapié en que la CSJ se 'refugia en la idea de que no le corresponde legislar cuando en realidad el caso exigía interpretar normas en tensión'. 'En un país con serios problemas de corrupción como Panamá esa neutralidad interpretativa del tribunal no es inocua sino que produce efectos reales en la calidad del control del poder y del gasto público', actó..A su turno, la exprocuradora general de la nación, Ana Matilde Gómez, se preguntó'¿Qué más debe pasar en el país para que se comprenda la importancia de saber quién se beneficia finalmente de las estructuras mercantiles porque son utilizadas por igual por empresarios e inversores honestos así como por testaferros de verdaderos ladrones de cuello blanco'.'Contratar con el Estado, es en sí mismo un acto público por definición más allá de que las obras se pagan con dineros públicos. Es un derecho que deviene en obligación para las entidades públicas de transparentar', añadió la abogada.Para la diputada y líder de Vamos, Janine Prado, quien cuestionó a la DGCP durante la sustentación de su presupuesto ante la Asamblea por negar esta información el fallo redefine el debate.La CSJ se limita a aplicar la normativa vigente y deja claro que, con la ley actual, la información sobre beneficiarios finales tiene carácter restringido, resumió Prado.A su juicio evidencia la realidad de que el Estado conoce a los beneficiarios finales, pero la ciudadanía no 'y cuando se trata de empresas que contratan con fondos públicos, esa brecha merece una discusión seria y responsable'.Prado dijo que hay que actualizar la normativa desde la Asamblea Nacional y que presentó el anteproyecto de Ley 245 que define con precisión qué información debe ser pública cuando hay recursos del Estado involucrados.