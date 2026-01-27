  1. Inicio
Marco Rubio advierte que Estados Unidos podría usar la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera


Foto de archivo del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Agencia EFE / EFE
Rayshel Flores
  • 27/01/2026 20:32
La audiencia marcará la primera comparecencia pública de Rubio ante el Congreso desde la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos está preparado para usar la fuerza si la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no coopera con los objetivos de Washington, afirmó el secretario de Estado Marco Rubio, de acuerdo con un reporte de Bloomberg.

Según la agencia, Rubio presentará estas declaraciones en una audiencia prevista para este miércoles ante el Congreso estadounidense, en la que expondrá la postura de la administración del presidente estadounidense Donald Trump sobre Venezuela y otros asuntos de política exterior.

Bloomberg indicó que Rubio sostendrá que Washington espera que el interés propio de Rodríguez facilite la cooperación, aunque advertirá que Estados Unidos cuenta con otras opciones si ese escenario no se concreta.

De acuerdo con la información citada por Bloomberg, Rubio señalará que Rodríguez se ha comprometido a abrir el sector energético venezolano a empresas estadounidenses, otorgar acceso preferencial a la producción y utilizar parte de los ingresos petroleros para la compra de bienes estadounidenses.

Foto de archivo de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Foto de archivo de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Agencia EFE / EFE

La audiencia marcará la primera comparecencia pública de Rubio ante el Congreso desde la operación realizada en Caracas el pasado 3 de enero, que derivó en la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro. Según Bloomberg, Rubio defenderá esa acción como un operativo de aplicación de la ley que no dejó bajas entre las fuerzas estadounidenses.

No obstante, Bloomberg también recoge que legisladores del Partido Demócrata han cuestionado la operación, al considerar que se trató de un acto que eludió al Congreso y que podría implicar un involucramiento prolongado de Estados Unidos en Venezuela.

