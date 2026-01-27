Marco Rubio advierte que Estados Unidos podría usar la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera

Estados Unidos está preparado para usar la fuerza si la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no coopera con los objetivos de Washington, afirmó el secretario de Estado Marco Rubio, de acuerdo con un reporte de Bloomberg.

Según la agencia, Rubio presentará estas declaraciones en una audiencia prevista para este miércoles ante el Congreso estadounidense, en la que expondrá la postura de la administración del presidente estadounidense Donald Trump sobre Venezuela y otros asuntos de política exterior.

Bloomberg indicó que Rubio sostendrá que Washington espera que el interés propio de Rodríguez facilite la cooperación, aunque advertirá que Estados Unidos cuenta con otras opciones si ese escenario no se concreta.

De acuerdo con la información citada por Bloomberg, Rubio señalará que Rodríguez se ha comprometido a abrir el sector energético venezolano a empresas estadounidenses, otorgar acceso preferencial a la producción y utilizar parte de los ingresos petroleros para la compra de bienes estadounidenses.