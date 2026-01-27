Marco Rubio advierte que Estados Unidos podría usar la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera

La audiencia <b>marcará la primera comparecencia pública de Rubio ante el Congreso</b> desde la operación realizada en Caracas el pasado <b>3 de enero</b>, que derivó en la captura del exmandatario venezolano <b>Nicolás Maduro</b>. Según Bloomberg, Rubio <b>defenderá</b> esa acción como un operativo de aplicación de la ley que no dejó bajas entre las fuerzas estadounidenses.No obstante, Bloomberg también recoge que legisladores del Partido Demócrata <b>han cuestionado</b> la operación, al considerar que se trató de un acto que eludió al Congreso y que podría implicar un involucramiento prolongado de Estados Unidos en Venezuela.